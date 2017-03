Roger Hodgson revivió el espíritu de Supertramp

El músico británico Roger Hodgson revivió anoche el espíritu de Supertramp, la banda que lideró entre 1969 y 1983, en un concierto en el Teatro Gran Rex, de Capital Federal, en el que se impusieron las agradables melodías, los precisos arreglos y las impecables interpretaciones, que fueron celebradas por un público devoto.



A lo largo de dos horas, Hodgson hizo bailar, cantar y emocionar a los presentes, con un repertorio que se basó en las composiciones de Supertramp, aunque también echó mano a algunas canciones de su etapa solista, en un recital que también contó con una cuidada puesta en escena, que incluyó un interesante juego de luces y un óptimo sonido.



En este sentido, no faltaron clásicos como "The logical song", "Breakfast in America", "Dreamer" y "Hide in your shell, entre otros éxitos de Supertramp; como así también "In Jeopardy", "Had a dream" y "Lovers in the wind", tal como ocurrió en sus anteriores visitas al país.



"La primera vez que vine a la Argentina me enamoré. Déjenme llevarlos de viaje. Puedan cantar, pueden reír, pueden llorar. Sáquenlo todo afuera", propuso al inicio del concierto el músico, quien no desaprovechó cada oportunidad para retribuir el amor de los fans locales.



Acompañado por el virtuoso Kevin Adamson, en teclados; el multifacético Aaron MacDonald, en vientos y teclados; y los sólidos Bryan Head, en batería; y David Carpenter, en bajo; el ex Supertramp, quien alternó guitarras, con teclados y piano de cola, logró fieles versiones que no mostraron fisuras ni dieron cuenta del paso del tiempo.



Ocurre que con sus 66 años a cuestas, el músico se mostró en excelente forma, con una voz que conserva la frescura de su juventud, con sus conocidas inflexiones y falsetes, y un muy buen nivel como instrumentista.



Tras una larga ovación, Hodgson abrió la noche con "Take a long way home"; una contundente versión de "School"; la poderosa "In jeopardy"; y la romántica "Lovers in the wind".



Sin embargo, el primer gran coro de la noche, en donde la voz del músico se fusionó con la del público, apareció con "Breakfast in America", que fue seguida por una emotiva "Hide in your shell".



Aunque un poco más alejados de los hits, a pesar de que en el medio interpretó "The logical song", las canciones elegidas para continuar principalmente mostró la versatilidad de la banda, como así también la de Hodgson para crear agradables melodías, más allá de los estilos.



En este sentido, los aires folk, con toques celtas, aparecieron en "Along came Mary", mientras que otras canciones como "Death and a zoo" ofrecieron un ambiente selvático que pareció el más apropiado para la escenografía con palmeras montada en el fondo del escenario.



Todo esto sumado al tradicional concepto musical que consagró a Supertramp, una banda de rock que apostó al costado más melódico del rock progresivo.



En tanto, el músico se permitió algunas bromas como preguntar cuántos de los presentes habían comprado su disco solista "Open the door", de 2002, casi resignado a que su éxito de ventas decayó al abandonar Supertramp.



También se permitió presentar una canción leyendo un texto en castellano, todos ellos gestos que apuntaron a sellar una relación incondicional con los seguidores locales.



Tras un pasaje de tono más reflexivo, con canciones que hicieron bajar un poco el nivel de excitación de los presentes en pos de una escucha más atenta, el hit "Dreamer" volvió a invitar al público a cantar.

La compleja "Fool's overture", una pieza que confesó que le llevó unos cinco años componer, puso el punto final, previo a los bises, en una interpretación en donde la banda a pleno volvió a lucirse.



Para los bises, sin abandonar sutilezas, se apostó al clima festivo con "Give a little bit" y "It's raining again", dos de los clásicos más "ligeros" de Supertramp.



"Gracias totales", dijo en un forzado español Hodgson, en medio de una gran ovación, para luego agregar en un sincero inglés: "La gente de Argentina está en mi corazón".