Robin Williams fue rechazado en "Harry Potter" por no ser inglés

Casi tres años después de que el mundo se quedara conmocionado con la trágica muerte del actor Robin Williams, quien se quitó la vida en el verano de 2014 tras atravesar una profunda depresión marcada por el consumo de alcohol, ahora salió a la luz que el intérprete hizo todo lo posible por hacerse con un destacado papel en la adaptación cinematográfica de la saga literaria Harry Potter a principios de la década pasada, un objetivo que se vio frustrado por el hecho de no ser inglés.



Según el diario digital The Huffington Post, el artista trató de persuadir en varias ocasiones al director del primer filme de la franquicia, Chris Columbus, para que le permitiera participar en la audición relativa a la elección del actor que interpretaría a Hagrid, un personaje finalmente encarnado por Robbie Coltrane, pero el cineasta tenía claro desde un principio que el elenco de la cinta tenía que ser fundamentalmente inglés para respetar así el espíritu de la obra de J.K. Rowling.



"Robin lo llamó [a Chris Columbus] porque estaba obsesionado con aparecer en la película [la primera entrega de la saga, Harry Potter y la piedra filosofal], pero los criterios de selección estaban claros, solo se aceptaban actores británicos. Y una vez que Chris le dijo que no a Robin, evidentemente no podía considerar a nadie que no encajara en ese perfil. No podía ser de otra forma", reveló al citado medio el director de casting de la película, Janet Hirshenson.



Otro de los intérpretes que también se quedó fuera del reparto de la exitosa cinta de 2001, pese a cumplir con el requisito de nacionalidad, fue Eddie Redmayne, aunque posteriormente lograría su propósito de adentrarse a lo grande en el universo mágico de J.K. Rowling al protagonizar el spin-off "Animales fantásticos", estrenada a finales del año pasado.



"Tengo que decir que me presenté a las pruebas para el papel de Tom Riddle [la versión adolescente del villano de la saga, Voldemort] cuando estaba en la universidad. Fracasé miserablemente y nunca me volvieron a llamar. A lo largo de los años, tenía la esperanza de poder participar en alguna de las películas, quizá como un miembro de la familia Weasley. La verdad es que soy un poco daltónico, pero me decían que era un poco pelirrojo. Desafortunadamente, tampoco ocurrió", expresaba el artista inglés durante la promoción del citado filme que finalmente le convertiría en mago.

Fuente: BangShowbiz