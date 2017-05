Robert De Niro interpreta a Bernie Madoff en la historia de una estafa increíble

El actor Robert De Niro regresa a las pantallas de la cadena HBO para presentar The Wizard Of Lies. La nueva película que protagoniza el ganador de dos premios Oscar narra la vida del estafador Bernie Madoff, quien cometió fraude contra miles de personas en el que resultó uno de los crímenes más escandalosos de los Estados Unidos.



La película, dirigida por el director Barry Levinson —reconocido por sus obras anteriores Rain Man y Wag The Dog— expone las mentiras de Madoff en esta impactante biografía. La construcción del personaje también explora las razones que llevaron al financista a construir esta gran pirámide que terminó con los ahorros de quienes confiaron en él.



El 12 de marzo de 2009 Madoff se declaró culpable de 11 cargos de estafa, lavado de dinero y perjurio. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión. En el momento que recibió esa condena Madoff, acababa de cumplir 71 años.



Su hijo Mark Madoff, a quien se consideró cómplice de las estafas de su padre, se suicidó en el segundo aniversario del arresto de su padre. Su otro hijo, Andrew, murió también, en 2014 a causa de cáncer.



La película se basó en el libro Wizard of Lies, una obra de periodismo narrativo que publicó Diana Henriques. La firma de The New York Times fue la única que entrevistó a Madoff en la cárcel.



De Niro vuelve a trabajar en esta producción con la actriz Michelle Pfeiffer —quien encarna a Ruth, la esposa de Madoff—, con la que compartió el reparto de The Family. Los acompaña Hank Azaria como Frank DiPascali, quien fue la mano derecha del inversionista durante más de 33 años.



Fuente: Infobae