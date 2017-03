Robert Downey Jr será el Doctor Dolittle

El actor Robert Downey Jr. será el Doctor Dotlittle, el médico que tiene la capacidad de hablar con los animales, en la nueva versión de esta película que tuvo a Eddie Murphy como protagonista en 1998 y en una secuela de 2001, según anticipó el medio especializado The Hollywood Reporter.



Se tratará del primer papel para el actor de "Iron Man" fuera del universo Marvel desde 2014, cuando fue parte de las películas "Chef" y "The Judge".



"The voyage of Doctor Dolittle" será dirigida por Stephen Gaghan, sobre un guión suyo basado en un trabajo de Tom Shepherd.



Originalmente, este personaje nació en los años '20 y fue creado por Hugh Lofting para una serie de libros infantiles.



En 1967 tuvo una versión musical y en 1998 llegó la versión más popular con el actor Eddie Murphy como protagonista.