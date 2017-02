Robert Downey Jr hará la historia real de un médico estafador

No todo va a ser Marvel para Robert Downey Jr. El actor más conocido como Iron Man ya tiene un nuevo proyecto cinematográfico, protagonizará lo nuevo de Richard Linklater. Será una película que estará basada en 'Man of the People', un episodio del programa de radio en podcast 'Reply All', de Gimlet Media. Sin duda, un proyecto completamente diferente al de 'Vengadores: Infinity War'.

Según informa Variety, la cinta, que aún no tiene título oficial, estará basada en hechos reales. Ahondará en la vida del doctor John Brinkley, un charlatán que estafó a mucha gente para lograr la fama, el supuesto profesional vendía medicamentos falsos, así como también discursos populistas de dudosa veracidad. El editor de la revista AMA, el doctor Morris Fishbein, se dará cuenta del engaño y hará todo lo posible por mostrar la verdad a la vez que la fama de Brinkley sube como la pólvora.