Ridley Scott piensa en revivir a Maximus

En 2017, Ridley Scott no solo trae una nueva entrega de la saga Alien, sino también la esperada secuela de Blade Runner, su "otro" clásico de 1982.Una la dirige y la otra la produce, pero ambas son hijas de su filmografía.Con la moda de resucitar "viejas" historias, secuelas y reboots a la orden del día, se le consultó al director si le gustaría revisitar alguna de sus historias. Para sorpresa de muchos, Scott sigue pensando en Gladiator 2.Si bien Maximus muere al final del taquillazo del año 2000, el cineasta británico no desiste."No se puede revivir a Russell porque murió en la película... Aunque podría hacerlo, sin duda..." confesó en Londres unos días antes del estreno de Alien: Covenant.Pero para hacerlo, tiene una condición: "Pero Russell tiene que ir al gimnasio", añadía entre risas, haciendo referencia al famoso cambio físico de Russell Crowe. "Es amigo mío así que puedo decirle: 'Russ, hay que ir al gimnasio'", sentenciaba.Esta no es la primera vez que Ridley habla de la posibilidad de una secuela sobre el soldado de la Antigua Roma. Recientemente comentó en otros medios que tiene una idea en donde "traería al personaje de vuelta a la vida a través de un portal".Puede sonar extraño, pero cuando se trata de Ridley Scott, todo es posible.Fuente: Valeria Martínez (Cine 54)