Ridley Scott contra las películas de superhéroes

Sir Ridley Scott no será el primero ni el último en confesar su enemistad con el cine de superhéroes. Padre de taquillazos como 'Alien, el octavo pasajero', 'Blade Runner', y 'Gladiator', el director británico ha demostrado no tener pelos en la lengua en una de sus últimas entrevistas con el portal Digital Spy, donde confesaba estar "bastante preocupado por el futuro del cine".

"Las películas de superhéroes no son lo mío, por eso nunca he dirigido una", confiesa. "Me lo han pedido en numerosas ocasiones, pero soy incapaz de creerme la escueta tela de araña que sujeta la irrealidad en la que viven", sostiene Scott durante una entrevista con Comic Book Movie. Durante la misma, el director no dudó en utilizar a personajes de la talla de Batman y Superman, los más representativos de la casa DC, y el último largometraje protagonizado con ambos, 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia', con el fin de explicar su posición: "Yo ya he rodado ese tipo de películas. Si lo piensas, 'Blade Runner' es en realidad una tira de cómic, una historia oscura en un mundo fantástico. Incluso se podría colocar a Batman o Superman en ese mundo, con esa atmósfera. La diferencia es que yo tenía una maldita buena historia, ¡todo lo contrario que tener una "no-historia"!" He ahí la crítica de Ridley Scott a la 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia' de Zack Snyder. Sutil, concisa e hiriente. Si esto fuera un combate cuerpo a cuerpo en un programa como 'SmackDown', Ridley Scott sujetaría la escalera de metal.

No obstante, el director no cree que el culpable de esta decadencia cinematográfica sea el género de superhéroes exclusivamente. Para Scott, la calidad cinematográfica lleva en declive el tiempo suficiente como para pensar que "en general el cine actual es bastante malo". El director británico, parece estar sumamente preocupado con la repercusión que el éxito de este tipo de películas pueda provocar sobre futuras obras cinematográficas: "Espero que no afecte a los que seguimos queriendo hacer películas inteligentes. Espero que no me afecte", concluye.