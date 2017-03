Ridley Scott confirmó que quiere filmar la segunda parte de "Gladiador"

A 17 años de su estreno, el director Ridley Scott confirmó su intención de rodar la segunda parte de la película "Gladiator", con el deseo de volver a contar con Russell Crowe como protagonista, a pesar de que su personaje muere sobre el final de la cinta original.



Durante una entrevista en el programa "Entertaiment Weekly", que reproducen hoy algunos diarios españoles, Scott reconoció además que aún no sabe si podrá contar con Crowe pero tampoco aclaró si el guión que prevé el regreso del personaje Máximo es el que escribió el músico Nick Cave, en 2009.

Según la trama ideada por Cave, Máximo se vuelve inmortal gracias a los dioses y vuelve al mundo para combatir las injusticias a lo largo de los siglos.



Esta situación permite que el "Gladiador" luche en la Segunda Guerra Mundial, como así también contempla una escena en la que se cruza con Jesucristo.



"Ya he tenido esta conversación con el estudio, y me decían: 'Pero está muerto', y yo les decía que había encontrado una forma de traerlo de vuelta", dijo Scott, al referirse a sus planes para regresar a la vida al personaje, sin dar mayores precisiones.



Respecto a la participación de Crowe, el realizador dijo que "Gladiator se hizo en 2000, así que Russell ha cambiado un poco desde entonces, de hecho, ahora está haciendo algo, pero estoy intentando que vuelva conmigo".



"Gladiator" recaudó en todo el mundo más de 457 millones de dólares y obtuvo cinco premios Oscar, entre varios galardones, que incluyeron estatuillas al mejor director y al mejor actor.