Ricardo Darín sueña con dirigir a la "Su"

El actor Ricardo Darín, cerca del estreno de "Nieve Negra", su nueva película, afirmó que sueña con trabajar con la diva Susana Giménez.



"Quiero dirigir a Susana Giménez. Muchas veces fantaseamos con trabajar juntos", expresó Darín. El actor promocionó su nueva película "Nieve Negra", filme que protagoniza junto a Leonardo Sbaraglia y Federico Luppi, entre otros, y tuvo un mano a mano con el ciclo de "Intrusos" que se emite por el canal América.



En ese contexto, Darín dejó en claro que mantiene una amena relación y una gran amistad con la diva Susana Giménez, quien marcó buena parte de su vida e indicó que sueña con poder volver a trabajar con ella.



"Susana es una gran comediante y la verdad es que varias veces fantaseamos con trabajar juntos. Ya sea como actores o no, pero parte de mi cerebro está depositada en buscar un proyecto para ella. Ojalá tenga suerte", dijo.



"No es fácil, Susana es un personaje muy particular y soy de los que creen que lejos de exponerla más aún hay que contenerla, ayudarla y estimularla en lo que yo creo que son sus rasgos más salientes", agregó Darín.



En el mismo sentido, expresó: "Para los bien intencionados me parece que toca una tecla reparadora que es romper con aquel viejo axioma de que si te separás de tu pareja tenés que odiarla. Para los bien intencionados, mi relación con Susana hoy demuestra que es posible llevarse bien. Hoy nosotros somos familia. Los ejemplos sobran de las parejas que terminan muy mal y nuestro caso es diferente".



"Muchas veces hemos hablado con Susana y yo le pedí más consejos a ella que ella a mí. No siempre estamos de acuerdo, tenemos posiciones encontradas, pero nos queremos muchísimo. Yo siempre le dije la verdad, sin herir, pero con la verdad y en mi caso se la banca porque sabe de dónde viene y hacia dónde va", manifestó el actor.



"Ella sabe que yo soy sincero con ella, que vive rodeada de una veneración que a veces no es buena y que necesita alguien que le diga la verdad y me parece que ella eso lo valora", destacó finalmente Darín.