Ricardo Arjona quiere ser él mismo

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, con más de 30 años de carrera, que prefiere presentarse como quien es sin aparentar ni "ser víctima de la moda".



En una rueda de prensa en el Coliseo de Puerto Rico, donde el artista de 53 años se presentará el 20 y 21 de octubre próximos, dijo que trata "de estar al día, y de absolver lo que está pasando".



"No quiero disfrazarme, no quiero ceder, sino aceptarme. Quiero ser consecuente conmigo mismo, quiero estar al día con lo que está pasando dentro del mundo que pertenezco, no quiero ser víctima de la moda, seguir el camino y así es hacer los discos que me gustan a mí", resaltó.



El autor de al menos 15 producciones y cientos de canciones admitió de igual manera: "prefiero un disco fracasado y que me guste, a que tenga éxito y no me guste", pues afirmó que "las cosas que hago, las hago mejor hoy", aunque dijo que es "más complicado y más aburrido" que en el pasado.



Esa complicidad, aunque no tanto el aburrimiento, fue lo que llevó a Arjona a componer las 14 canciones que se incluyen en su disco más reciente, "Circo Soledad", de manera rápida, pues según dijo en una entrevista pasada, las escribió como si se fuera a acabar el mundo.



El álbum incluye arreglos de rock, mariachi y acordes de salsa, sin perder el sello clásico de las baladas tradicionales de Arjona con temas de amor y desamor, crítica social y toques políticos, por el cual tituló el disco de dicha manera al comparar la pasada campaña presidencial estadounidense con un circo.



Y sobre temas de crítica social, el intérprete de otros éxitos como "Sin daños a terceros", "Jesús es verbo, no sustantivo", "Asignatura pendiente" o "Casa de locos" dijo que el machismo y el feminismo "perdieron la autoridad" frente a los hijos de las parejas.



"El machismo perdió su batalla, el feminismo arrancó y hoy estamos en un asunto sin título, de ser manejados por nuestros hijos", reflexionó el padre de tres hijos, entre ellos, uno que reside en la ciudad puertorriqueña de Caguas.



La mayoría de los temas del disco "Circo Soledad", Arjona las interpreta en su gira homónima, que arrancó en Toluca (México), y que ha proseguido por otros territorios mexicanos y que entonces pasará a iniciarla por al menos 15 ciudades de Estados Unidos el próximo 7 de septiembre en El Paso (Texas, EE.UU.).



"Pasamos la brecha terrible del tour. Ha sido el año con la puesta de escena más difícil", agregó Arjona, quien incluye en sus presentaciones personajes del circo en vivo.



A su anterior gira, "Viaje", acudieron más de dos millones de espectadores y su decimoquinto álbum de estudio, "Circo Soledad", ha sido número uno en más de 16 países y llegó al número 1 de la lista Latin Pop Albums de Billboard.



La gira de "Circo Soledad" también pasará por Europa, por ciudades como Barcelona, París, Londres, Málaga, Sevilla y Madrid.