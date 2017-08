Revolución en México por la filmación de Godzilla

Curiosos agolpándose en las vallas que delimitan el espacio de grabación o extras atemorizados y pidiendo ayuda son algunas de las estampas que deja estos días el rodaje de la película "Godzilla: king of the monsters", que mañana finalizará en la Ciudad de México.



El rodaje, que inició el domingo, provocó hoy el cierre a la circulación de las calles aledañas a la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la capital.



En el centro de la plaza, decenas de personas agitan sus brazos en el aire pidiendo auxilio; grandes ventiladores, hojas de periódico volando y máquinas de humo ayudan a crear el ambiente de la ficción.



Entre toma y toma, Gabriela Ramos y Fabiola Plata, dos de las 700 extras con los que cuenta la grabación en la capital, relatan a Efe que en esta segunda jornada de grabación están simulando una evacuación ciudadana con una aeronave.



Fabiola comenta que en ocasiones tienen que rodar "muchas veces lo mismo", y aunque a simple vista todas las tomas parecen iguales, "son muchísimos ángulos, con los que repites y repites, es sumamente cansado".



El domingo, agrega Gabriela, les tocó un trabajo "intenso", ya que tenían que correr "una distancia considerable" por el centro como si las estuvieran persiguiendo.



Aunque muchos de los viandantes pretendían encontrarse por las calles de la ciudad una figura del monstruo japonés, las extras explican que nunca les han mostrado la propia imagen de Godzilla, pero les dan otras indicaciones para que puedan guiarse a la hora de actuar.



"Nos dan un punto de ubicación, un globo amarillo, como referencia para que sepamos dónde tenemos que mirar y cómo tenemos que reaccionar", explica Gabriela.



Estas dos capitalinas también participaron en otro de los rodajes cinematográficos que han paralizado el centro en los últimos años, el de "Spectre" (2015), la última entrega de la saga James Bond, y que utilizó la ciudad como escenario para una escena inicial inspirada en el día de muertos.



Tras intentar asomarse en uno de los accesos de la plaza, Claudia de la Sera comenta a Efe que solo comenzó a vislumbrar "muy poquito" de lo que estaban rodando: "Yo sabía que no iba a poder ver nada, porque si te dejan pasar esto se vuelve un pandemónium, creo que lo mejor es que lo mantengan en secreto".



Esta profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana aprovechó su hora de descanso para acercarse a la filmación -de la que se enteró por la prensa-, con el objetivo de conocer al "análogo" de Godzilla, lo que finalmente no sucedió.



"Mañana volvemos a intentarlo a ver si encontramos a alguien", señala Claudia convencida.



La cinta "Godzilla: king of the monsters", dirigida por Michael Dougherty, retoma la saga sobre este monstruo que apareció por primera vez en el cine en 1954, y su estreno está previsto para 2019.