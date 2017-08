Regresa el profeta del humor mendocino

Se caracteriza por su estilo campechano y su manera bastante particular de hacer humor . Se hizo conocido allá por el año 2000 cuando participó en el Concurso Nacional de Chistes del programa VideoMatch, logrando un éxito y reconocimiento instantáneos. Sí, estamos hablando del humorista mendocino que nos representa en todo el país y es nuestro, Cacho Garay





Este sábado se presentará con su nuevo unipersonal: Toy más loco, bajé un cambio en el teatro Plaza, a las 21.30. Este viernes por la noche estará en el Auditorio Municipal de Tunuyán en el mismo horario.





Campeonato Del Chiste, Mendoza, Cacho Garay, Cortito - Videomatch



Cacho Garay destacado y querido comediante, cantante y recitador maipucino, hace décadas que divierte al público. En lo que va del año ya recorrió junto con su nuevo espectáculo gran parte del país, como así también Canadá y Chile. Pero llegó el turno de su tierra natal y como todos los años regresa para presentar su nuevo trabajo.





cacho garay.jpg Foto: Gentileza



"Hay mucha renovación respetando algunos clásicos que la gente siempre pide. Cambian un poco las historias, pero el Cacho es el mismo de siempre", declara el comediante que regresó a las tablas mendocinas después de un año. Este jueves se presentó en San Rafael y luego de su visita por Mendoza continuará su gira por San Juan y Córdoba.





Toy más loco, bajé un cambio es un show cargado de humor, música y diversión que viene para superar sus anteriores propuestas: Toy loco y Toy felí (2014). Con este último espectáculo hizo temporada de verano en Carlos Paz. Ese mismo año fue nominado a los premios Carlos, junto con Fátima Flórez y el Flaco Pailos, y finalmente fue elegido como el mejor humorista de la temporada 2014.





Cacho, reconocido por su humor sano y familiar, confiesa estar muy emocionado por reencontrarse con su público con un show en el que compartirá las tablas una vez más con Verónica Bambi Macías, su compañera de giras, de vida y la figura femenina del espectáculo. La joven en cuestión es una cantante cordobesa que conoció al mendocino hace más de cinco años y con Toy felí, Verónica comenzó a cantar en los shows, dándole un toque más elevado a cada una de las presentaciones con su estilo lírico.





veronica.jpg Con Verónica, su gran amor.



"Hacemos un repaso por la música en general y muchas veces lo propone la gente. Somos un puente entre el artista y la gente. Hay veces que me dicen 'Ay, qué lindo, cantás igual a Nino Bravo' cuando recordamos un tema y no, ni parecido. Lo que pasa es que la gente se transporta y la pasa bien", afirma Cacho, que de un tiempo a esta parte comenzó a incursionar en el mundo de la música y que en esta oportunidad volveremos a escucharlo con canciones que según nos cuenta serán de épocas pasadas, pero también algunos temas recientes.





El comediante, que anticipa un show de más de una hora de duración, ha sabido empaparse del talento de grandes humoristas nacionales e internacionales. En su lista de favoritos figuran referentes como Luis Landriscina y el Negro Álvarez, a los cuales –asegura– "tengo el honor de conocer y ser amigo". También admira al actor y comediante mexicano Cantinflas, de quien afirma tener casi todas sus películas, y por último confiesa su admiración por el humorista mendocino Camilo Palito Ortiz.





D56A3782.jpg El humorista Cacho Garay y su novia Verónica Macías.





"Es un groso Palito Ortiz. Todos en algún momento hemos aprendido algo o mucho de él. Me ha hecho reír siempre y eso que no tengo risa fácil, eh. Es un genio", destaca el comediante y, fiel a su estilo, de su próxima presentación adelanta que el objetivo será: "Reírnos entre nosotros y con nosotros de lo que nos pasa todos los días. De las situaciones graciosas. También poner una luz sobre eso que la gente por ahí ni siquiera tiene en cuenta. En esta vida estamos solamente de paso, somos turistas y la idea es hacer turismo y que la gente se ría de sus propias vivencias, ya que todos los días nos sobran motivos para ser felices", remarca Cacho Garay, que si bien tiene algunas invitaciones para regresar a la televisión, admite que no es lo suyo y le gusta más el contacto directo con el público, el "cara a cara", que lo obliga a mejorar en medio de la carrera en caso de ser necesario.





cacho-garay.jpg



"No hay nada más lindo que venir y encontrarse con la gente de uno, en la casa de uno. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero a mí la gente de Mendoza me hace sentir de esa manera", cierra Cacho Garay.





Cuándo: sábado, a las 21.30 Dónde. teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) Entradas: $400 y $350