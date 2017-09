Reeditan en vinilo y cd el último disco de Pappo

"Buscando un amor", el último disco grabado por el legendario Pappo, es reeditado en CD, en una versión doble que contiene varias curiosidades, y por primera vez en formato de vinilo.



El disco, que contiene clásicos como "Juntos a la par" y "Rock & Roll y fiebre", incluirá en esta ocasión el inédito "Blues en el Delta", una versión acústica de "Buscando un amor" y una grabación con el virtuoso guitarrista, fallecido en un accidente en moto en febrero de 2005, comentando el material.



También se agrega en esta edición una versión del clásico de la música spiritual "Somebody's calling my name", interpretado en guitarra y voz por Javier Malosetti, arreglador de la sección de vientos en el disco.

Ocurre que "El Carpo" era un gran fan de esta versión, al punto que mientras grababa el disco pedía constantemente escucharlo en el estudio.



"Buscando un amor", grabado en 2003, es el trabajo de Pappo mejor producido, una labor que estuvo a cargo del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, quien puso a disposición todos los medios posible para dar forma a un trabajo de proyección internacional.



La banda que acompañó a Pappo en esa ocasión estuvo integrada por Yulie Ruth, en bajo; Bolsa González, en batería; Nico Raffetta, en teclados; y Luis Robinson, en armónica.



El ingeniero de grabación fue Álvaro Villagra, en tanto que Malosetti se ocupó de los arreglos de vientos, una decisión que en un principio no fue bien recibida por "El Carpo" hasta que se le explicó que la intención era que el disco sonora similar a los trabajos de su admirado B.B.King.



Luego de su enojo inicial, Pappo trabó una amistad con Malosetti, además de desarrollar una admiración personal por el polifacético músico.