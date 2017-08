Raúl Lavié cumple 80 años "siempre mirando al futuro"

El cantante y actor Raúl Lavié, referente del tango y protagonista de destacados musicales, festejará sus 80 años y 65 de trayectoria con "Sinfonía de vida", espectáculo que ofrecerá este martes a las 20 en el CCK (Sarmiento 151) , con entrada gratuita, en donde acompañado por amigos como Valeria Lynch, Patricia Sosa Cecilia Milone , Vicky Buchino y Jairo, hará un recorrido por todo sus canciones más emblemáticas adaptadas para ser interpretadas junto a la Sinfónica Nacional.





"Mi presente es divino, estoy muy bien vocalmente y físicamente, muy feliz con todo lo que me está pasando, tengo una familia maravillosa que me cuida, muchos nietos de todas las edades, son muchas cosas lindas que me pasan y quería festejar. No todos los días se cumple 80 años", comentó a la agencia Télam "El Negro" Raúl Lavié.





El popular intérprete cuyo verdadero nombre es Raúl Alberto Peralta habló de su deseo de celebrar este gran momento que atraviesa junto al público y a grandes amigos, colegas y directores de musicales que lo acompañaron en las diferentes etapas de su trayectoria -Nicolás Guerschberg, Juan Carlos Cirigliano, Juan Alberto Pugliano, Gerardo Gardelín y Ángel Mahler-.





raul-lavie-3.jpg



Acerca del concierto, que se transmitirá en vivo por la página web del CCK, Lavié dijo: "Es una gran propuesta, resolví festejar con mis compañeros de trabajo, mis amigos cantantes, entre los que se cuenta la cantante Vicky Buchino, hija del músico Víctor Buchino quien dirigió la orquesta con la que debuté como cantante en Radio Belgrano".





A lo largo de su prolífica carrera integró el elenco del famoso programa "El Club del Clan" (1962), encabezó musicales como "El Hombre de la Mancha", "Hello Dolly", "Zorba, El Griego", "Víctor Victoria" y "Jekyll & Hyde", entre otros. Como cantante llegó a diferentes lugares del mundo, desde Japón, pasando por Europa y hasta Estados Unidos.





"Yo tuve la suerte de estar en los teatros más importantes del mundo, es un privilegio total", indicó

el vocalista rosarino que fue declarado Ciudadano ilustre de Rosario en 2006 y de la ciudad de Buenos Aires cinco años después.





raul-lavie-2.jpg



Lavié le atribuye su vigencia y el hecho de haberse convertido en una figura de la cultura argentina a varios factores: "Soy un agradecido, siempre respeté el trabajo de mis compañeros, es el hecho de ser buena persona. Soy alguien que siempre está mirando al futuro".





"Hice muy buenas performances a través de los años, sino no estaría ocupando un lugar tan importante como ocupo. Yo quiero seguir haciendo cosas, siempre estoy pensando en 'qué es lo que voy a hacer ahora', no me quedo en los laureles y quiero seguir jugándome en cosas distintas", se ufanó.





RAUL LAVIE "A mi manera"



En relación al repertorio que interpretará en "Sinfonía de vida" -que contará con unos 40 músicos en escena-, comentó que buscó las canciones más adecuadas para ser adaptadas a una orquesta sinfónica. "Hay que tener arreglos para eso, así que rescaté arreglos de mis grabaciones y los adaptamos, también armé un repertorio con lo que hice el año pasado en el Colón junto a GardelÍn para el espectáculo se llamó "Embajadores" -contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires y el Coro Polifónico Argentino-".





Las entradas para el concierto son gratuitas y se pueden retirar de 12 a 18 , en Sarmiento 151, hasta agotar la capacidad de la sala. También se pueden reservar a través de la página www.cck.gob.ar.