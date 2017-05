Quieren vetar Wonder Woman por el origen de su actriz

El estreno en el Líbano de la nueva película del universo DC 'Wonder Woman' puede verse frustrado por el hecho de que la actriz que interpreta a la protagonista, Gal Gadot, es israelí. El ministro de economía Alain Hakim ha pedido a la agencia de seguridad nacional que prohíba la cinta.

A pesar de eso, un oficial anónimo que no tiene permitido aparecer ante los medios, ha confirmado que aún no ha llegado ninguna petición formal y que para poder vetar una película se necesita de seis ministros del gobierno y no solo uno. Según el periódico The Times of Israel este boicot se debe al apoyo de la actriz hacia los soldados que luchan en Hamas y Gaza en el año 2014, y a que los ciudadanos libaneses tienen prohibido acceder o tener contacto con el país.

Ninguna de las películas en las que ha aparecido Gadot ('Fast & Furious' o 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia') ha sido vetada en el país. La película de Patty Jenkins se estrena en el Líbano el próximo viernes 2 de junio y tiene programadas algunas premieres en Beirut para el miércoles 31. Actualmente el Líbano e Israel están en estado de guerra.