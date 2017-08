Qué peliculas se destacan en el Festival de Cine de San Sebastián

san sebastian on body and soul.jpg On body and soul



La fábula de la cineasta húngara Ilkidó Enyedi, que se alzó con el Oso de Oro en la pasada edición de la Berlinale, se disputará el premio de los espectadores con otros galardonados en los pasados festivales, como "Loveless", del ruso Andrey Zvyagintsey, ganador del Premio del Jurado en Cannes, informó la agencia alemana Dpa.

loveless

También, "120 battements par minute", del marroquí Robin Campillo, Gran Premio del Jurado en Cannes, será otro de los aspirantes al reconocimiento del público en la ciudad del norte de España.

Otras de las contendientes son "Wonderstruck", la adaptación de un cuento de Brian Selznick, que compitió en Cannes, dirigida por Todd Haynes y protagonizada por Julianne Moore y Michelle Williams, y las cintas estrenadas en el festival de Sundance, "The Big Sick", de Michael Showalter, y "Call Me By Your Name", de Luca Guadagnino.

san sebastian wonderstruck.jpg

Por su parte, "Loving Pablo", la biografía del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, de Fernando León de Aranoa, cerrará la sección Perlas.

"The Square", la cinta del sueco Ruben Östlund, que se alzó con la Palma de Oro en el último festival de Cannes abrirá la sección Zabaltegi-Tabakalera.

san sebastian_the_square.jpg The Square

Al premio homónimo de la sección también aspiran "L'amant d'un jour", de Philippe Garrel; "Tesnota", el debut de Kantemir Balagov; "Saura(s)", de Félix Viscarret; "Muchos hijos, un mono y un castillo", la ópera prima como director de Gustavo Salmerón; el documental "No intenso agora", del brasileño João Moreira Salles y el estreno mundial de "Vergüenza", de Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero, siendo la primera vez que una serie de televisión aspira al premio.



Fuente: DPA vía Télam.

