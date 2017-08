¿Qué ocurrirá con Viserion, uno de los dragones de Daenerys?

El sexto episodio de «Juego de tronos», «La muerte es el enemigo», dejó una devastadora muerte que todavía estamos intentando digerir: la de Viserion, uno de los tres dragones de Daenerys Targaryen. Cuando la criatura fue abatida por el Rey de la Noche, los millones de seguidores de la ficción comenzaron a preguntarse si la balanza se ha decantado hacia el lado de la verdadera amenaza de Poniente: los Caminantes Blancos y séquito de muertos.



Tras esta intensa secuencia, se pudo ver como el ejército de espectros sacaba al dragón del lago congelado y el Rey de la Noche lo resucitaba. Lo más impactante de ese final fue ver cómo, cuando Viserion abría los ojos, éstos eran de color azul, lo que dejó grandes incógnitas que esperamos que se resuelvan en el último capítulo de la séptima y penúltima temporada de la ficción, «El dragón y el lobo».



¿Qué ocurrirá ahora con Viserion? Son muchos los que asocian la transformación de uno de los hijos de Daenerys con una criatura mítica que hasta ahora no se había mencionado en la serie, el Dragón de Hielo, pero que sí aparece en las novelas de George R.R. Martin «Canción de Hielo y Fuego». Así lo describe:



«Era blanco cristalino, ese tono de blanco que es tan duro y frío que casi parece azul. Estaba cubierto de escarcha, cuando caminaba su piel se rompía y sonaba como la nieve bajo las botas de un hombre, y le caían copos de escarcha. (...) Sus ojos eran claros, profundos y helados».



Aunque también hay una descripción de la enciclopedia «El mundo de Hielo y Fuego»: «De todos los extraños y fabulosos habitantes del Mar de los Escalofríos, los más grandes son los dragones de hielo. Estas bestias colosales, mucho más grandes que los dragones de Valyria, se dice están hechas de puro hielo, con ojos de un cristal azulado y enormes alas traslúcidas a través de las que se ven la luna y las estrellas cuando surcan el cielo».



¿Y qué es lo que escupiría Viserion? Esto es lo que dice Martin en los libros: «Cuando el dragón de hielo abría su enorme boca, y exhalaba, no era fuego lo que salía, el sulfuroso y quemador aliento de los dragones menores. El dragón de hielo respiraba frío. El hielo se formaba cuando respiraba. El calor se desvanecía. Los fuegos se extinguían, asolados por el frío. Los árboles se congelaban hasta sus almas más secretas, y sus miembros se volvían frágiles y se rompían por su propio peso. Los animales se volvían azules, gemían y morían, sus ojos se abultaban y su piel se cubría con escarcha. (...) El dragón de hielo insuflaba muerte en el mundo; una muerte silenciosa y fría».



La enciclopedia, por su parte, destaca: «Mientras que los dragones comunes (si es que se puede decir que cualquier dragón es común) expulsan llamas, los dragones de hielo supuestamente expulsan frío, un frío tan terrible que puede congelar a un hombre en la mitad de un latido».



La batalla entre los hombres y los Caminantes Blancos parece que ahora es más peligrosa que nunca. Y si ya nadie creía en los dragones «comunes», los de hielo son aún más raros, al nivel de una criatura mitológica que nadie ha visto los Siete Reinos. Tras eso y las distintas descripciones acerca de estas criaturas, es de suponer que los dragones de hielo son criaturas que no se «hacen» y que Viserion es ahora otra clase de dragón. De hecho, el hijo abatido de Daenerys Targaryen sería un espectro, un no muerto, ya que lo que sucedió en «La muerte es el enemigo» es que Viserion murió antes de ser convertido en una criatura del Rey de la Noche y no antes. De todas formas, teniendo en cuenta la celeridad con la que se ha desarrollado esta temporada, y también su empeño en desmarcarse de la obra original, cabe esperar que quizás la serie mezcle ambas criaturas, y así crear una amenaza mayor para los héroes de la ficción de HBO.



Por lo tanto, ¿tendrá Viserion la actitud salvaje del oso que encontraron Jon y su grupo durante el episodio? Y, lo más importante, ¿cómo será vencido: con fuego o con vidriadragón, si es que puede ser derrotado? Como quiera que sea, el final de temporada será, además de el episodio más largo de la serie, un espectacular cierre para una temporada que ha mantenido el drama y la acción a un muy alto nivel.



La pregunta pertinente ahora es la siguiente: ¿Será el Viserion/espectro más letal que Drogon y Raeghal juntos?