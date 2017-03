"Que nos elijan por nuestra música y no por ser mujeres"

El fenómeno de las chicas que pinchan discos no es novedoso, pero sí se ha vuelto cada vez más popular. En los bares, en las playas, en los eventos y también en shows tan eclécticos como la Vendimia gay se presentan estas féminas cargadas de música, a la que es imposible resistirse. Claramente, mujeres como María Laura Charruff (la rubia) y Romina Rodríguez (la morocha), quienes componen el dúo de Djs Femme on Decks, tienen una única intención: incitar a la gente a bailar sin parar. Por eso, María Laura asegura que para esta noche –cuando ambas hagan girar las bandejas después del show Humanos y divinos, en el Arena Maipú, en el marco de la Vendimia para Todos 2017– han elegido temas que tienen que ver con el espíritu del evento.



"La música que pondremos es bien para mover las patitas", anticipó Charruff. Una mezcla de temas house, big house y algo de tecno inundarán el estadio convertido en una gran pista de baile, en el que también participarán otros Dj's como Zero y Tito Stigmato (ver aparte) .



Derribando estereotipos

Las Femmes on Decks contaron lo que piensan de la tendencia que ha llevado a más de una ex top model a pinchar discos. "Hay como dos grandes grupos, usan el nombre de Dj's y su trabajo como modelos para pasar música, y nada más llevan todo armado, y están las otras que se han preparado como DJs. Las primeras no merecen demasiado nuestro respeto, pero las segundas sí. Nosotras, por ejemplo, no vamos a ir a modelar ni a sacarles el trabajo a ellas", manifestó Romina, la morocha del dúo porteño.



Según explicaron, la diferencia fundamental entre estos dos grupos es que si bien las primeras pueden tener un show muy estructurado y prolijo, no son capaces de virar el estilo y cambiar el ambiente si notan que el ritmo de la fiesta ha bajado.



En cuanto a los estereotipos, que sostienen que no tienen el mismo éxito las mujeres que se dedican a esta actividad que los varones, tanto Romina como Laura aseguraron que cada vez se están dejando más de lado.



"No es así. Nosotras queremos que nos elijan por la música que elegimos y hacemos, no por ser mujeres, por la ropa que nos ponemos o cómo nos mostramos", opinó María Laura.



En tanto, Romina manifestó que no han sido tratadas de manera diferente ni discriminadas por el hecho de ser mujeres, teniendo en cuenta que ser Dj es una actividad que, al menos hasta el momento, en el que hay una movida de chicas frente a las bandejas, realizan más los varones.



"De todas maneras, estaría bueno que crezca la conciencia en general de que el género es indistinto en esto", señaló María Laura.



Una vida ensamblada

Ambas chicas tienen otras actividades, además de la de Dj, que desarrollan en paralelo: trabajos y estudios. "Fácil no es. Yo estudio una licenciatura y más de una vez me he ido de viaje con la computadora y armando resúmenes para la facultad. Pero es lo que me gusta y por eso lo hago", confió Charruff.



En tanto, su compañera aseveró : "Es difícil, pero es un gusto ensamblar las actividades, los fines de semana pasamos muchas horas escuchando y eligiendo música. Nos gusta adaptar la puesta al estilo del evento del que vamos a participar". También contó que uno de los proyectos que llevarán adelante en el corto plazo es poner en marcha su propia producción de temas.



Si bien han realizado un sinnúmero de viajes por el país y Latinoamérica, entre los cuales visitaron varias veces Mendoza –"hemos pasado música en casi todos los boliches de Mendoza", subrayó Laura–, en esta etapa de su carrera, que comenzó en radio en 2007, la agenda de show es abultada.