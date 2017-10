Qué fue de la vida del niño de El Resplandor

Todos recordarán al pequeño Danny Torrance, aquel niño que se dedicaba a recorrer en su triciclo los pasillos del hotel Overlook en El Resplandor. El chico que lo interpretó se llamaba Danny Lloyd y decidió no hacer carrera en el mundo de la actuación.

The Guardian ha charlado con él. El niño se ha convertido en un adulto de 45 años con cuatro hijos que es profesor de biología en una universidad de Kentucky. Ahora prefiere Dan a Danny, y recuerda que acabó en 'El resplandor' por casualidad, porque su padre decidió llevarlo al casting para la película de Stanley Kubrick. "Me dijo que siempre estaba corriendo e intentando llamar la atención, así que mandó mi foto. Creo que fue como una broma, la verdad", recuerda. Pero la broma se hizo muy real cuando el joven Danny superó las audiciones y consiguió el papel. Tenía solo seis años. Según dijo el director, lo escogió por su capacidad de concentración.

lloyd.jpg

Y se lanzó a rodar 'El resplandor'. "No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo", explica Lloyd. El rodaje iba a durar 17 semanas y se alargó casi un año. Aunque el joven Danny nunca supo que estaba haciendo una película de terror: siempre estuvo muy protegido. "Stanley era genial. Recuerdo que jugaba conmigo [...]. Era un hombre mayor con barba, pero no recuerdo tenerle miedo ni estar intimidado ni nada", dice. Y si nosotros todavía miramos por encima del hombro en los pasillos de los hoteles al recordar esa secuencia del niño con su triciclo, Lloyd dice que él solo estaba emocionado por poder conducir el triciclo dentro de casa. Aunque le prometieron que se lo podría quedar al final del rodaje y el triciclo "nunca llegó".

La vida fuera del Overlook

Hasta los 10 años no vio 'El resplandor', aunque no le dio miedo. "Para mí, es como una película casera. [Pero] entiendo que asuste a la gente". Después de rodar con Kubrick, hizo más audiciones, aunque sin éxito. En IMDb solo figura un trabajo más de Lloyd, una TV movie sobre el caso Watergate. Finalmente, decidió apartarse de la actuación: "Según me hacía mayor, se hizo aburrido". Desapareció, y los rumores se expandieron: "Una vez leí que tenía seis hijos y vivía en una granja de cerdos".

Lloyd no tiene intención alguna de volver a la actuación. Ni siquiera dice en sus clases que fue el niño de 'El resplandor'.