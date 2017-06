Pudo salvar a su amiga gracias a Los juegos del hambre

Leer libros y ver películas es una forma de entretenimiento que, además de distanciarnos de la realidad, en muchos casos, nos hace aprender sobre distintos aspectos de la vida y nos enseña cosas que pueden ser muy útiles cuando existe una emergencia. Esto es lo que ha ocurrido en Gloucester, Massachusetts, donde unos niños se encontraban jugando alrededor de un pantano en el que Mackenzie George se resbaló debido al barro y cayó junto a un terraplén, haciéndose un enorme corte en la pierna de 25 centímetros de largo y 7cm de ancho.

La niña, que contaba tan solo con 12 años, aseguró no sentir nada en un primer momento, pero cuando sacó la pierna y vio el corte comenzó a gritar y a pedir auxilio, según contó a The Gloucester Times. Fue entonces, cuando los conocimientos basados en el libro de Suzanne Collins, que fue adaptado a la pantalla grande en 'Los Juegos del Hambre', hicieron que una de sus amigas, Megan Gething, pudiera ayudarla y salvarla de forma espectacular.

Unos niños asustadizos no sabrían que hacer ante esta situación pero la valiente Megan recordó el primer libro de la trilogía de 'Los juegos del hambre' y decidió tomar parte en el asunto, realizando un torniquete a la pierna de Mackenzie George con el objetivo de detener la hemorragia. Mientras, otra de sus amigas fue corriendo a buscar ayuda especializada. "Sabía hacerlo por un libro que leí", dijo la joven refiriéndose a la popular saga. Su amiga fue rápidamente al hospital y se encuentra bien pero no sabemos qué hubiera podido ocurrir si a Megan no se le hubiera ocurrido esta idea para que no perdiera sangre. La imaginación de los niños es infinita e imprevisible muchas veces y más, cuando se les da un libro o una película para desarrollarla.