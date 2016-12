Problemas de seguridad en la película de Matt Damon

'La Gran Muralla' llegará a los cines muy pronto, pero al equipo de la película le está resultando bastante complicado sortear todas las polémicas que surgen a su alrededor. Si hace unos meses saltaba a la palestra la cuestión racial en torno al personaje de Matt Damon, ahora se pone en entredicho la seguridad del actor y del resto del equipo durante el rodaje, según recoge The Wrap.

Los miembros de la película habría estado expuestos a varias sustancias químicas no reguladas. Si a esto le sumamos los altos niveles de polución con los que cuenta la ciudad de Beijing, donde fue filmada la cinta, la salud del equipo podría haber estado en serio peligro. Lo cuenta The Wall Street Journal, quien cita fuentes como un productor de la película: "¿Cómo miro a la cara a Matt Damon cuando es el único que no lleva una máscara?".

Pero aquí no acabaría la polémica, sino que según muestra el reportaje, se han dejado pasar por alto bastantes políticas de seguridad en el momento de la construcción del set. "Tenías que ser un policía", señala el principal operador de cámara Guy Michellet sobre la vigilancia del set. Además, también expresó que los arneses eran ignorados mientras que los trabajadores se subían a los andamios para preparar las luces. Según ha señalado una persona muy cercana a la producción, Michelett no estuvo contratado durante el rodaje, por lo que no se sabe si su labor fue únicamente en la etapa de preproducción.

Esta no es la única confesión de miembros del equipo, sino que otro también habló acerca del uso de selladores químicos que están prohibidos. "Estuve a punto de desmayarse a causa de los humos que salieron de una lata de spray". El medio ha intentado contactar con representantes de Dalian Wanda y Legenday East, encargados de la producción de la cinta, pero estos han declinado la opción de hacer comentarios al respecto.

Lo cierto es que todas estas menciones de falta de seguridad y puesta en peligro del equipo de la película se contradicen con lo que el conglomerado Wanda ha estado pregonando durante el último año. El grupo chino se encuentra en plena construcción en la región de Qingdao de un mega estudio que incluye resort, parque de atracciones y un complejo de cines con más de 5.000 asientos. Este lugar, que no estará abierto hasta 2018, tiene pensado traer varias medidas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Gobierno de Estados Unidos.

Wanda tiene en mente convertirse en todo un imperio cinematográfico, y es que 'La Gran Muralla' es solo uno de los muchos proyectos que piensa llevar a China para rodar. Para ello, ofrece un 40% de rebajas fiscales y los importantes mecanismos y avances técnicos, así como cerca de 750 millones de dólares en ayudas a la producción de cara a los próximos cinco años.