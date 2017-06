Pretty Little Liars tendrá un final acaramelado

Sí, tan sólo tres episodios más y PLL se despide para siempre. Choose or Lose, Farewell, My Lovely y Til DeAth Do Us PArt serán los títulos encargados de poner el broche de oro a esta historia que a lo largo de siete temporadas en el aire conquistó a miles y miles de fans alrededor del mundo.



Las jovencitas mentirosas son una creación de I. Marlene King, quien ya había avisado que habría una boda muy especial hacia el final de la serie, sin embargo, ahora redobla la apuesta...



El próximo 27 de junio la serie llega a su fin, pero no sin antes dejar conformes a todos sus románticos seguidores.



Según confirma la showrunner, son tres las parejas que serán enlazadas bajo el santo sacramento del matrimonio... ¿te imaginas quiénes pueden ser o sólo esperarás a que Pretty Little Liars te sorprenda muy pronto?



Fuente: spoilertime.com