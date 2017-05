Presentaron en Rosario la película tributo a Fontanarrosa

La película "Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo", largometraje compuesto por seis cuentos del humorista gráfico y escritor Roberto "el Negro" Fontanarrosa adaptados a la gran pantalla por seis directores rosarinos diferentes, fue presentada anoche en la ciudad de Rosario, con la presencia de los realizadores, actores y autoridades políticas y municipales.



Bajo el lema "Seis cuentos, seis directores, una película", los realizadores Juan Pablo Buscarini, Gustavo Postiglione, Héctor Molina, Néstor Zapata, Hugo Grosso y Pablo Rodríguez Jáuregui se dieron cita en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde también concurrieron los actores rosarinos Darío Grandinetti, Pablo Granados y "Chiqui" Abecasis.



A diez años de su fallecimiento, el autor de las viñetas de Inodoro Pereyra y Boogie, El Aceitoso recibirá así un nuevo reconocimiento por su extensa bibliografía literaria, compuesta de tres novelas y más de diez volúmenes de cuentos en los que demostró su particular ojo para las temáticas y estéticas de lo popular, como las chanzas, la pasión futbolera, la amistad, las charlas de café, las mujeres y, por supuesto, el barrio como extensión de la identidad.



La película, que terminará de rodarse la próxima semana, tiene fecha de premiere prevista en Rosario y Buenos Aires para el 17 y 18 de julio y estreno en todas las salas del país hacia finales de ese mes.



La idea de reunir a diferentes directores rosarinos para homenajear la literatura de Fontanarrosa fue del realizador Juan Pablo Buscarini ("El Ratón Pérez", "El inventor de juegos"), quien dirige para el filme el corto "No sé si he sido claro", protagonizado por Dady Brieva.



"El que inició la chispa fue Roberto Fontanarrosa que dejó una obra excepcional, nosotros somos los captores de todo eso", dijo Buscarini en el encuentro organizado en el edificio ubicado en la esquina de Corrientes y la peatonal Córdoba -a tan sólo cuatro cuadras del afamado bar El Cairo, aquel en el que "el Negro" se daba cita con amigos en la ya mítica "mesa de los galanes"-.



Con varios de esos compañeros de mil charlas y cafés presentes en la sala, Buscarini confesó que siempre fue "un devoto lector de su obra", pero que nunca la había llevado al cine porque tenía "la sensación de que los cuentos no estaban escritos para convertirse en largometrajes o capítulos de televisión", en referencia a, por ejemplo, la cinta "Cuestión de principios" (2009) o el ciclo televisivo "Los cuentos de Fontanarrosa" que tuvo aire por la Televisión Pública hace una década.



Buscarini consideró que había que tener "responsabilidad de adaptarlo al formato que corresponde" y que el cortometraje era "ideal", por lo que empezó a trabajar junto con la producción de Carrousel Films y la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA), para reunir a realizadores locales en una película que presentara una antología de sus relatos y que sacara provecho así de las "distintas miradas" que cada uno podía aportar.



"Fue tal la libertad que ninguno de los cuentos elegidos son sobre fútbol ni ocurre en el bar El Cairo", dijo Grosso ("Donde comienza el camino", "A cada lado" ) sobre cómo se seleccionaron los temas de cada corto, que en su caso fue "Elige tu propia aventura", para el que contó con el rosarino Luis Machín, Kate Rodríguez y Quique Pesoa.



Postiglione ("El asadito", "La peli"), quien dirigió a Julieta Cardinali, Gastón Pauls y Jean Pierre Noher para el segmento "Vidas privadas", coincidió en que el problema no fue la libertad para elegir el material, sino "encontrar el que sirva para hablar desde la propia mirada".



Héctor Molina, encargado de "El asombrado", reconoció en tono jocoso que no le "quedó otra" que optar por ese relato porque su amigo Darío Grandinetti le había dicho hacía muchos años que soñaba con adaptar el cuento para la pantalla grande.



Molina, que junto a Grandinetti convocó a Claudio Rissi, Catherine Fulop y Mario Alarcón, se declaró "fanático" de la obra de Fontanarrosa, y dijo que participar de este proyecto "fue todo un goce, un disfrute" y que trataba de no pensar en la responsabilidad porque sería "una mochila muy pesada".



Buscarini, por su parte, no dudó y acotó que creía que no sólo no le hubiera molestado esta adaptación de sus cuentos, sino que "al Negro se le hubiera dibujado una sonrisa" en la cara al ver cómo quedaron.



Zapata ("Bienvenido León de Francia"), que dirige el corto "Sueño de barrio" con la actuación de Granados, Abecasis y Raúl Calandra, destacó la representación de la "rosarinidad" en la literatura de Fontanarrosa: "Él pintó su aldea y a mí me preocupa mucho que a veces los rosarinos renegamos de nuestra identidad".



Finalmente, Pablo Rodríguez Jáuregui tuvo a su cargo tres cortos de animación de cinco minutos que irán intercalados entre los demás fragmentos, para los que tomó una selección de las "Semblanzas deportivas" que Fontanarrosa dibujó y escribió para la revista Fierro.



"Tuvimos la ventaja de que partimos de una historieta que ya es lineal, como un "storyboard", es como si el Negro nos estuviera dirigiendo", relató.