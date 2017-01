Preparan un documental sobre el "malo" más reconocido del cine

El medio especializado The Hollywood Reporter informó acerca de este filme que dirigirá Brett Harvey, el realizador de otros documentales como "The Culture High" (2014) o "Ice Guardians" (2016).



"Hoy Danny Trejo es moderado, bondadoso y probablemente una de las personas más amables que podrás conocer. Pero no siempre fue así", dijo el productor del documental, Adam Scorgie sobre el protagonista de filmes como "Machete" y uno de los malos preferidos por Quentin Tarantino y Roberto Rodríguez.



Acostumbrado a hacer de doble o de malo, Trejo recibió la reivindicación de manos de Tarantino y Rodríguez que lanzaron los dos filmes de "Machete", un inmigrante cuchillero chicano que lucha contra los estadounidenses blancos que someten a los trabajadores ilegales de origen latino.



Trejo trabajo en 234 filmes y producciones de TV como "Desde el crepúsculo hasta el amanecer", "Heat", "Depredadores", "Carrera contra la muerte", "XXX", "Con Air", "Amor, mentiras y traición", "Doble de Muerte" y "El Tren del Infierno", entre otras.



Según el documental, Trejo creció en las duras calles de Pacoima en California, fue criado y guiado por su tío, un drogadicto y un ladrón, que a los 12 años le dio a probar heroína.



"A los 15 años Trejo entró en prisión por primera vez. A los 23, fue sentenciado a (la cárcel) de San Quintín por vender una bolsa de heroína por 30.000 dólares a un agente encubierto", detalló Scorgie.



"Inmate #1: The Rise of Danny Trejo" narrará como Trejo salió de esa espiral de autodestrucción para lanzar una carrera interpretativa de la mano de cineastas como Robert Rodríguez.



"Si actúas mal, te atrapan. Es así de sencillo (...) No hay un camino fácil: tienes que trabajar duro. No juzgues un libro por su portada', creo que eso es la historia de mi vida", resumió el actor, quien ahora, además de seguir trabajando como intérprete, dedica sus esfuerzos a su restaurante de comida mexicana "Trejo's Tacos" y a aconsejar a jóvenes con problemas sobre cómo reconducir su rumbo.

