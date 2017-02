Premios Grammy: fiebre por el oro

La cantante Beyoncé es la gran favorita en la 59ª edición de los premios Grammy 2017, que se celebran hoy, en el Staples Center de Los Ángeles, al estar nominada en nueve categorías. La siguen de cerca Rihanna, Drake y Kanye West, quienes tienen posibilidades de alzarse con ocho estatuillas cada uno.



Sin duda se trata de la noche más importante de la música comercial mundial, una en la que todos quieren quedarse con las estatuillas bañadas en oro. Pero además, la velada de hoy estará marcada por un show especial a cuarenta años del lanzamiento del CD Fiebre de sábado por la noche.



El show en homenaje al disco de los Bee Gees, que fuera la banda sonora de la película homónima protagonizada por John Travolta, estará a cargo de Demi Lovato y Andra Day.



En Argentina, la ceremonia se podrá ver en vivo, desde las 22, por el canal TNT (señal 39 de Supercanal y 423 de Supercanal digital).



Continuando con las nominaciones, los expertos aseguran que más que Rihanna la verdadera contrincante de Beyoncé esta noche será la británica Adele, debido a que la enfrentará en los rubros álbum del año, grabación del año y canción del año, que son tres de las categorías más importantes.

La autora del CD Lemonade y ex miembro de Destiny's Child tiene en total 20 gramófonos mientras que Adele, quien esta vez compite por el disco 25, tiene 10 en su haber.



Los argentinos Diego Torres y la dupla Illia Kuryaki and The Valderramas son los dos créditos argentinos que estarán presentes en las categorías mejor álbum de pop latino por Buena vida y mejor disco de rock latino, por La humanidad o nosotros, respectivamente.



Entre los hombres, además de Drake y Kayne West, está presente entre los nominados David Bowie, quien podría conseguir un premio póstumo al competir con su CD Blackstar, que fue lanzado el año pasado, dos días antes de su muerte



Bowie competirá en el rubro disco del año en música alternativa contra su amigo Iggy Pop, quien fue nominado por el trabajo Post pop depression y contra PJ Harvey, Radiohead y Bon Iver.



Otro rubro que presenta una disputa entre leyendas es el de mejor álbum vocal pop tradicional, en donde compiten Bob Dylan, Barbra Streisand, Willie Nelson, Andrea Bocceli y Josh Groban.



La ceremonia

El show será conducido por el debutante comediante inglés James Corden, presentador del "talk show" The Late Late Show with James Corden, quien popularizó un segmento en ese programa en el que viaja con artistas en su auto, cantando sus canciones, y que lleva el nombre de Carpool Karaoke.

En cuanto a los músicos que se presentarán en vivo, la Academia de la Grabación confirmó a Chance The Rapper, Alicia Keys, John Legend, Bruno Mars, Adele, Maren Morris, Anderson Paak, A Tribe Called Quest, William Bell, Gary Clark Jr, Little Big Town, Sturgill Simpson y Tori Kelly.



Tanto Carrie Underwood y Keith Urban como The Weeknd y Daft Punk subirán al escenario juntos.

Entre los espectáculos de esta noche que celebra la música mundial, se destacará la actuación de Metallica, banda nominada en la categoría mejor canción de rock por su reciente single Handwired. Ellos, para sorpresa de sus fans, se presentarán junto con Lady Gaga.



En tanto que Cynthia Erivo se unirá a John Legend para un tributo a los grandes de la música que fallecieron en los últimos meses, como George Michael, Leonard Cohen, Carrie Fisher y Prince.



Katy Perry, por su parte, está preparada para volver a dominar la escena mundial de la música pop, dado que cantará en vivo su nueva canción, Chained to the rhythm, que es el primer corte de su esperado cuarto disco de estudio.



Todos los ojos sobre Beyoncé

La diva de 35 años, que sorprendió a todos la semana pasado, revelando a través de una foto subida a Instagram que está embarazada de gemelos, cantará en vivo en la gala de premiación. Al menos, eso adelantó su padre, quien fue su manager por varios años.



No sería la primera vez que la autora de canciones como All the single ladies y Crazy in love aparece en una ceremonia en vivo, estando en la dulce espera. Ya lo hice en 2011 cuando llegó a la alfombra roja de los premios MTV y mostró su pancita de seis meses para shock del mundo entero. Luego, durante esa ceremonia, cantó y bailó como tiene acostumbrada a su audiencia.



Producción

Selva Florencia Manzur