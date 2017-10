Premiaron a película filmada con celulares

La novedosa propuesta de la película "Oso Polar" de Marcelo Tobar, realizada con celulares, se impuso el sábado en el cierre de la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.





Tobar calificó la cinta, la primera grabada enteramente con celulares en México , como un "experimento cinematográfico".





"Demostró que a pesar de que usamos un teléfono celular, que está muy dicho, lo importante es el contenido", dijo el director.





"Otros cineastas que creen que no tienen la posibilidad de filmar, que no tienen dinero, que creen que necesitan los fondos inmensos del IMCINE, hay que buscarlos, pero si no se los dan hay que filmar", agregó mencionando al Instituto Mexicano de Cinematografía, uno de los principales organismos de apoyo al cine del país.





La cinta fue realizada con la cámara de iPhones y financiada en un principio a través de crowdfunding. Retrata a Heriberto, un joven que sufrió hostigamiento escolar y se dirige con dos amigos a una reunión de su generación. En el trayecto, sus amigos comienzan a repetir la dinámica hostil, pero Heriberto reacciona diferente.





Tobar señaló que escribió el papel principal para el actor Humberto Busto, quien se llevó una mención especial del festival.





Trailer Oso Polar



"Creo que Oso Polar es una película que habla de la orfandad que tenemos ahorita como sociedad, en donde nos está costando mucho trabajo sanar las heridas en muchos sentidos para comunicarnos", dijo Busto.





La otra gran ganadora de la noche fue la cinta onírica "Ayer maravilla fui", de Gabriel Mariño Garza, que a través de pausadas imágenes en blanco y negro retrata a un viejo que despierta convertido en mujer y se enamora de una peluquera. El filme se impuso en la categoría de primer o segundo largometraje mexicano y le valió el premio a la mejor actriz para Sonia Franco, quien interpreta a la versión femenina de este anciano.





"Quiero agradecerle al jurado porque también ser premiados por ellos es como literalmente un sueño hecho realidad, para mí son un ejemplo de congruencia cinematográfica y honestidad", dijo Mariño Garza.





El jurado estuvo presidido por el realizador húngaro Béla Tarr y formado por los cineastas, académicos y programadores Cristian Mungiu, Charles Tesson, Karel Och, Christoph Terhechte, Andrea Guzmán, Bruni Burres, Heather Haynes, Thomas Fouet, Meredith Brody, Jean-Pierre Garcia, Marco Julio Linares, Paulina Suárez y Clémentine Mourão-Ferreira.





La estatuilla para el mejor actor recayó en Pedro Hernández por "Sinvivir", un filme sobre un hombre cuya vida se trastoca cuando un amigo lleva a su casa a un primo con tendencias suicidas.





El premio a largometraje documental mexicano fue para "Rush Hour". El filme de Luciana Kaplan retrata a tres personas que cuestionan hacia dónde va su vida mientras pasan la mitad del día transportándose entre embotellamientos en la Ciudad de México, Los Ángeles y Estambul.





El filme sobre desapariciones forzadas "No sucumbió la eternidad", de Daniela Rea Gómez, obtuvo el premio al documental mexicano realizado por una mujer.





En la sección de cortometrajes fueron galardonados "Vuelve a mí" en la categoría de ficción; "Cerulia" en la categoría de animación y "Relato familiar" en la categoría documental.





"La proporción Aura" de Mariano Murguía Sotomayor fue seleccionado por el público internacional como el mejor cortometraje en línea y "La palabra de la cueva", sobre pinturas rupestres rarámuris, fue premiado como mejor cortometraje michoacano.





Durante el festival, que contó con el estreno mundial de la cinta de Pixar "Coco" y con el director mexicano Guillermo del Toro como invitado de honor, las taquillas de distintas funciones se destinaron a los damnificados por los devastadores sismos del 7 y 19 de septiembre en México.





"El equipo no solamente trabajó en el festival sino que se fueron a trabajar jornada extra, sin dormir, a levantar los escombros, y eso hace al equipo del festival de Morelia tan entrañable para mí", dijo la directora general del festival, Daniela Michel. "Con ese amor a México nos quedamos".