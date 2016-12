Premiado corto se estrena hoy en el Universidad

Al cine Universidad llegará esta noche la historia de un inmigrante atravesado por la inmensidad del paisaje cordillerano para cumplir con un ritual sagrado lejos de su tierra.



Se trata de la proyección, en calidad de estreno local, de Al silencio, cortometraje mendocino distinguido recientemente en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con un premio a su director, Mariano Cocolo.



Filmado en Alta Montaña, haciendo frente a las inclemencias del tiempo, producido entre otros aportes gracias al sistema de crowfunding Idea.me, y protagonizado por actores no profesionales, Al silencio sintetiza la fuerza del movimiento cinematográfico de la región.



"Sí, no soy la excepción, este cortometraje se logró con mucho empeño y gracias a la colaboración de mucha gente anónima, desde los que nos apoyaron con plata hasta los técnicos que trabajaron gratis. Por eso cada premio que recibimos lo vamos repartiendo entre todos. Y la proyección en el Universidad había sido acordada como una especie de recompensa a quienes colaboraron a través de Idea.me", explica Cocolo (31), quien trabajó el proyecto en conjunto con la porteña Natalia de la Vega.



El director resume: "Esta proyección es el cierre de un ciclo increíble que vivimos con Al silencio. Es para los mendocinos que nos apoyaron, para la familia y amigos". Entonces, habrá un brindis para la ocasión.

Además, también se proyectarán otros dos trabajos de corta duración: El Chicho, de Leandro Suliá Leiton; y 10 minutos, de Darío Ambrossio.



Al silencio está protagonizado por el trabajador golondrina boliviano Luis Esqueti e Ivana Bonil. Ambos debutan ante las cámaras.



En 15 minutos, la intención de Cocolo es narrar "una elegía en el viaje de un hombre al corazón de la montaña. En su espalda, carga todo el peso de su historia; como una cruz, un gran bolso lo acompaña en su andar".



Tras el estreno de hoy, y luego de su exitoso paso por Mar del Plata, Al silencio continuará su recorrido por otros festivales internacionales. Y hasta llegará su objetivo, ya que su responsable aclara que Al silencio nació para ser cortometraje y no se convertirá en un largo.



"Lo interesante para cualquier cineasta es, ante la necesidad de narrar algo que lo mueve, darse cuenta si esa historia merece ser contada en 10 minutos o en más de una hora. Yo siempre tuve muy en claro que Al silencio era un cortometraje", sostiene Cocolo.



Por ello, termina el año abocado al desarrollo de lo que será su primer largometraje, La casa. También con un no actor en el rol protagónico –un músico que gracias al destino conoció en un bar mendocino–, el guión está listo para ser rodado.