Por si algo le faltaba, se consagró en el Bailando

Después de haber participado tres veces en el certamen que encabeza Marcelo Tinelli, el esposo de Paula Chaves, que pasó en pocos meses de trabajar detrás de las cámaras a ser un actor y humorista reconocido de la farándula, se consagró ganador junto con Flor Vigna. Dejó atrás a la dupla conformada por el Polaco y Barby Silenzi, demostrando que la estrella del éxito no se le agota.



De José Mármol a los estudios de producción de Ideas del Sur



Saltó a la fama como Peter. Pero desde que pasó del detrás de cámaras a protagonizar los primeros planos, todos saben que el apodo refiere a Pedro Alfonso. Así lo bautizaron sus padres, Ana

y Horacio, luego de conocer el 9 de octubre de 1979 a su quinto y último hijo. La familia se forjó en la localidad bonaerense de José Mármol, lugar que el actor devenido bailarín recuerda y nombra siempre. Desde allí viajó durante años hacia los estudios de Ideas del Sur, en donde se inició como productor en VideoMatch.



Una historia de amor que surgió como chiste y se hizo realidad



Después del primer ciclo televisivo de Marcelo Tinelli integró el equipo de producción de Circo Criollo y volvió en 2007 a ShowMatch.



El salto a la fama lo daría recién en 2010, gracias a un romance ficticio con la modelo Paula Chaves, que buscaba novio en la TV. El laburante del detrás de escena, que en ese entonces tenía 31 años, de perfil tímido y pocas palabras, prendió en los espectadores de La cocina del show, Éste es el show y en el mismo ShowMatch, en donde el amor terminó germinando en la vida real.



Siete años de carrera como actor y humorista

Desde que Tinelli lo mostró en la pantalla, Pedro Alfonso incursionó en la actuación, no sólo en el teatro de revista, sino también protagonizó una miniserie, participó de algunas escenas en novelas y hace humor a través de las redes sociales.



La pareja se afianzó y se oficializó a la par de su carrera personal



El amor entre el ex productor y la modelo fue creciendo, a pesar de una corta ruptura en 2012, y hoy forman una de las parejas de la farándula con más seguidores.



Ambos protagonizaron las comedias Despedida de soltero y Viaje de locura, en Carlos Paz, y después Peter siguió solo en las tablas y también luciéndose en el "Bailando", al que fue convocado por primera vez en 2011.



Se casaron en 2014. En agosto de 2013 se habían convertido en los padres de Olivia, su primera hija. Baltazar llegó en octubre pasado.



La cuarta fue la vencida y se emocionó hasta las lágrimas al enterarse



En dos oportunidades se quedó con el 5º puesto (2011 y 2014) y había llegado a la semifinal junto con Chaves en el 2012. Pero recién en esta edición del "Bailando" Peter pudo consagrarse como el mejor bailarín, con Flor Vigna, tras cosechar el 51,97% de los votos.



La cima se la peleó a la dupla del Polaco y Barby Silenzi, a quienes muchos creían ganadores. Alfonso, con el título ya bajo el brazo, viajó a Córdoba para participar en la obra Abracadabra.



Textos: Alejandra Adi

Ilustración: Jaime Suárez