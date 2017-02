Por qué dudó Emma Watson de hacer La Bella y la Bestia

La bella y la bestia. Emma Watson contó qué fue lo que la hizo dudar a la hora de aceptar el papel de la Bella en el film de live action de





Consultada sobre la problemática del síndrome de Estocolmo que roza el argumento del film, la actriz aseguró que fue algo que realmente pensó antes de firmar el contrato.





"Es una muy buena pregunta la que me hacés y es algo con lo que realmente lidié en el comienzo, la temática del Síndrome de Estocolmo que gira sobre esta historia, del prisionero que se enamora del captor. Pero la Bella discute activamente y no está de acuerdo con la Bestia constantemente. No tiene las características de alguien que tiene el síndrome porque mantiene su independencia, la libertad de pensamiento", aseguró en una entrevista con Entertainment Weekly.





"Ella golpea las puertas, se lamenta. Hay un desafío ahí de decir '¿pensás que voy a ir y cenar con vos y ser tu prisionera?'. No, nada de eso. Y creo que hay otra cosa hermosa sobre la historia de amor, que es que ellos forman una amistad al comienzo que cambia en el medio cuando hay algo genuino que comparten, que es el amor que construyeron por fuera de eso. Creo que en muchos sentidos, eso es mucho más significativo que muchas historias de amor, cuando hay amor a primera vista".