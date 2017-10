Por qué bajaron a Ricardo Iorio de un festival

A cinco días del inicio del festival B.A. ROCK, la producción anunció que Ricardo Iorio no participará como estaba previsto. La decisión tuvo que ver con las reacciones que generaron las fotos que el ex Hermética y Almafuerte se tomó con el dirigente neonazi Alejandro Biondini. "La producción del B.A.ROCK ha creído que en esas circunstancias no parece indicada su actuación, tanto para resguardo del propio artista como del público en general", dice el comunicado compartido a través de las redes sociales."Esperábamos la comunicación oficial de B.A.Rock (A los fans y las personas que adquirieron sus entradas para ver a la banda en vivo, podrán devolverlas de así desearlo en los sitios adquiridos)", dice el escueto mensaje subido a la página de Facebook oficial de Iorio. Más tarde, compartió una publicación de una banda que cuestionó la medida adoptada por el festival y se solidarizó con Iorio.

Además, durante el fin de semana, se conocieron que otras bandas tampoco serían parte del evento que se realizará del sábado 14 al lunes 16 de octubre en el polideportivo Malvinas Argentinas del club Argentinos Juniors. Salta La Banca oficializó su baja de la grilla tras las denuncias de acoso y abuso que recibieron Santiago Aysine y otros miembros del grupo.

Mientras tanto, Héctor Starc informó que no iba a participar por incumplimiento de contrato, y Pipo Cipolatti comentó que Los Twist fueron bajados del festival.

Turf, que está en el line up todavía publicado en Ticketek, no figura en la grilla de horarios que se subió este fin de semana. Ni la banda ni el festival explicaron los motivos de esa ausencia.