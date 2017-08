Pollo Álvarez: "Todo el sábado fue difícil, sabía que era mi último día"

Joaquín "El Pollo" Álvarez publicó una serie de tweets después de despedirse al aire de la conducción de "Combate", Canal 9.





El sitio PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el animador quien contó cómo vivió ese emotivo momento donde su compañera Laurita Fernández terminó llorando.





"Lau lloró y yo estaba como muy raro, a las corridas. Subimos la misma foto a Instagram abrazados. Con sensaciones encontradas, fueron casi tres años de programa. Fue un programa que me dio mucho y me hizo muy feliz. Estaba por un lado melancólico por dejar algo que quiero tanto y por otro lado feliz porque se viene una etapa muy linda y un compromiso grande, que es lo que busqué toda mi carrera", explicó el conductor.





pollo alvarez.jpg



"Me pone bien que el lugar lo ocupe Juani Martínez que lo conozco y es un buen pibe. Todo el sábado fue difícil, sabía que era mi último día y me levanté raro. El domingo no ir al canal es raro pero bueno, feliz y agradecido con todo el mundo Combate y ahora a mirar para adelante", cerró.





