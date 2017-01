Polanski quedó nuevamente en el centro de una polémica

Roman Polanski sigue exiliado de los Estados Unidos, donde se le busca por cargos de violación a una niña de 13 años en 1977. El director de 'Chinatown' y 'La semilla del diablo' reside en Francia, país que no tiene un acuerdo de extradición con EE.UU. Polanski se declaró culpable antes de huir del país.

La Academia del país vecino ha escogido a Polanski para presidir la gala de los Premios César que se celebrará el próximo 24 de febrero. El grupo feminista Osez le féminisme! ("¡Atreveos al feminismo!") ha llamado al boicot de la gala, y proponen dos vías: un acto de protesta in situ, frente a la alfombra roja previa a la ceremonia, y que no se vea la gala por televisión, emitida en Canal Plus.

"La elección de Roman Polanski es un acto indignante para las muchas víctimas de violación y agresión sexual (...) (una mujer cada siete minutos) (...). Por su elección, la Academia ha demostrado ser una institución muy conservadora en lo que a los derechos de la mujer se refiere", han declarado en su comunicado, recogido por The Hollywood Reporter.

Por su parte, la ministra de los Derechos de la Mujer Laurence Rossignol se ha mostrado "sorprendida" con la decisión de la Academia. "La elección muestra por parte de los que lo han elegido presidente de los César una indiferencia hacia los hechos. Para los organizadores no parece ser gran cosa que Roman Polanski esté siendo perseguido por EE.UU. y haya cometido una violación a una niña de 13 años", declaraba. La ministra de cultura Audrey Azoulay se ha mostrado más neutral, recordando que la Academia Francesa es una organización autónoma (como lo es aquí la Academia de Cine, y también en Hollywood) y que el caso lleva abierto 40 años. "El caso perseguirá a Roman Polanski en resto de su vida. Pero sigue siendo un cineasta de gran talento que ha recibido muchos César desde entonces", ha recordado Azoulay.

Feuten: ECartelera