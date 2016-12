Pinti: "Tengo la varita mágica para putear y hacer reír"

El actor Enrique Pinti volverá al escenario del teatro Liceo, Rivadavia 1499 (Buenos Aires), a partir del viernes 6 de enero con "Otra vez sopa", unipersonal de su autoría que sigue la línea de "Salsa criolla" y "Pinti recargado", dos de sus espectáculos más festejados, y a los 77 años revivirá y demostrará con su lengua filosa, como los problemas del país, se repiten una y otra vez.



Como un álbum de recuerdos y un historiador riguroso capaz de encontrarle la pimienta hasta a los más dolorosos hechos de la historia argentina, verborrágico e histórico, Pinti vivió siempre en su país y se dedica al monólogo político desde 1983, revisando los hechos que marcaron a la Argentina y cómo repercuten en la sociedad y sobre todo en la llamada clase media.



"Este es unipersonal con segmentos sacados de 'Salsa criolla', que hice en los últimos años y que ensayé de nuevo con el 'Pinti recargado', que hice por el Interior el anteaño -señaló el bufo en diálogo con la agencia Télam-. Al ver la reacción del público revisé las cosas que yo había dicho o satirizado en los años 86, 87, 92, 99, y que seguían teniendo una vigencia terrible, terrorífica."



-¿Decís que por más que las cosas parezcan cambiar todo vuelve a un determinado sitio?

-El fenómeno es que, más que los textos, noté que las canciones que incluí en mis espectáculos tenían una actualidad que me permitían enhebrar cinco o seis que tratan sobre temas que yo pensé que ya estaban casi superados; pero volví a escuchar "El tango del Riachuelo" y "Canción de mi país" (de "El infierno del Pinti", 1985), "En estos tiempos" (1989) y "El cuadro del hospital" (1995), y noté que tenían una vigencia tremenda que me daban el pie para reactivar los temas de "Otra vez sopa".



-¿Te considerás un experto en la realidad argentina y mundial?

-Cada uno conoce el país donde vive y yo tengo una visión del mundo, estoy muy conectado no sólo con mi realidad sino con la del mundo entero, porque uno está incrustado, bien o mal, en el mundo. Pero también la sensación de que hay cosas que pertenecen a cada país y que hay males o metidas de pata comunes pero que afectan distinto en una sociedad y en otra. Aquí tenemos la costumbre de decir que "la desgracia fue...", donde cada uno pone su fobia política.



-¿Esto tiene que ver con el origen o la ubicación social de cada uno?

-De acuerdo a tu crianza o a tu familia, acá la desgracia fue el peronismo, acá la desgracia fue (el ex presidente Néstor) Kirchner, acá la desgracia fue el neoliberalismo, acá la desgracia fue (Carlos) Menem, acá la desgracia fueron los militares... Evidentemente todos esos factores han pesado en nuestras desgracias y no han estado eternamente en el poder, porque de pronto en España, después de la Primera República y la guerra civil, se instala el franquismo ¡por 40 años! En Cuba todavía sigue instalado el comunismo de Fidel (Castro) por 60 años, y la gente que nació en esas épocas tiene todo el derecho a pensar que la desgracia, o lo bueno, se le debe a una sola tendencia.



-En la Argentina esas continuidades no existen...

-Aquí hay alternancias que se supone que para unos son la perdición y para otros la salvación y el Mesías prometido. Yo veo que hay muchas cosas que nosotros no tenemos, pero por qué a pesar de tantas cosas positivas no terminamos de salir nunca adelante. Una vez que uno odia demasiado a un gobierno o a un político, cuando se va "el que viene siempre es mejor" y entonces le aguantás todo; a mí me pasó: la última vez fue con la Alianza. Ya no me pasa más.



-¿No?

-Lo mismo pasa ahora. Cualquier cosa que vos digas, que (el presidente Mauricio) Macri se equivoca, que Cambiemos mete la pata y que esto que el otro, te dicen: "¿Qué querés? ¿Que vuelva la 'Loca'? ¿Que vuelva la cadena nacional?" En mi caso a mí no me importa el impuesto a las Ganancias personal porque siempre fui un privilegiado y si hay que pagar se paga, pero no soy como la gente de los gobiernos como éste: que como ellos no tienen problemas porque no los tuvieron nunca y tienen el coraje y el cemento armado en la cara para decir que no les alcanza con 83 mil pesos mensuales más los gastos de representación, evidentemente hay algo que no funciona.



-Volvamos a lo escénico. ¿Te sentís desplazado frente a cierto lenguaje soez que se utiliza ahora en TV y que era una de tus características?

-Yo siempre hablé igual, no lo hice porque estaba de moda; en mi caso sigue causando la misma gracia en la platea porque eso depende de la persona, es la vieja discusión acerca de quién putea bien y quién putea mal: en un caso puede ser muy gracioso y en otro, repugnante. Yo puteaba en mi casa los ocho años ¡y me daban cada viandazo!, aunque después se morían de risa. Esa varita mágica para putear y hacer reír yo la tengo, la tuve desde que era chico.