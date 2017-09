Pinocho: Guillermo del Toro quiere hacer una versión stop-motion

Disney trabaja para que los espectadores recuerden los clásicos de su factoría a través de versiones en acción real de las famosas historias de El Rey León o Dumbo, entre otros. Pero una de las adaptaciones que ha quedado en el olvido es la de Pinocho, largometraje que todavía no cuenta con actores ni directores confirmados. Independientemente de que este proyecto salga adelante, el reconocido director Guillermo del Toro (Hellboy, Pacific Rim) ha confesado su interés por convertir la vida del muñeco de madera en una película stop-motion.





El cineasta mexicano ha explicado a Indiewire que esta idea no ha nacido a raíz de las nuevas propuestas de Disney, sino que lleva trabajando en ella durante años. Entre la serie de problemas que han dificultado el progreso de su nueva película se encuentra la falta de presupuesto y el director ha utilizado este encuentro para anunciar que necesita que algún productor se interese en sus marionetas.

"He buscado financiación para la película durante 10 años. Tengo las marionetas, tengo el diseño. Siempre o casi siempre he complicado mi vida. Ninguna de las películas que he hecho han sido fáciles y no se asemejan a lo que quería la gente en ese momento. Nadie quería hacer películas de superhéroes cuando hice Hellboy, nadie quería hacer películas de monstruos cuando hice Pacific Rim. Cuando anuncié Pinocho recibí muchas llamadas: 'Sí, pero está ambientada en el ascenso al poder de Mussolini, es un Pinocho antifascista. Si tienes 35 millones de dólares y quieres hacer a un mexicano feliz, aquí estoy'".





A pesar de que Del Toro no encuentre a alguien lo suficientemente interesado en retomar a Pepito Grillo o Geppetto, sí ha conseguido sacar adelante la cinta titulada como La forma del agua. Las primeras críticas de su último trabajo indican que es "deslumbrante" y un "cruce sublime entre lo fantástico y lo romántico". Echa un vistazo al tráiler en español sobre estas líneas y descubre de qué trata la cinta protagonizada por Michael Shannon, Sally Hawkins y Octavia Spencer. ¡26 de enero de 2018 en cines!