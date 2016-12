Pink Floyd completará en enero la reedición de sus vinilos

La banda británica Pink Floyd completará el 20 de enero la reedición de sus álbumes de estudio en vinilo con el lanzamiento de "The Final Cut" y "A Momentary Lapse of Reason" en ese formato, anunció hoy Warner Music.



Ambos trabajos, que no han estado disponibles en vinilo durante más de dos décadas, se publicaran nuevamente remasterizados, un proceso similar al que fueron sometidos el año pasado el resto de discos del grupo.



A partir de las cintas originales analógicas de estudio, la edición en vinilo dará una nueva vida a "The Final Cut", un álbum antibelicista que Pink Floyd grabó en 1983, en la época de la primera ministra Margaret Thatcher en el Reino Unido y con la Guerra de las Malvinas de actualidad.



Roger Waters escribió todas las canciones de un trabajo en el que no participó el cofundador de la banda Richard Wright, que se había alejado de sus compañeros durante las sesiones de "The Wall".



"The Final Cut" ya había sido remasterizado en 2004, un proceso en el que recuperó uno de sus temas originales, "When The Tigers Broke Free", que también se incluye en la nueva reedición en vinilo.



Wright regresó como teclista al grupo en la grabación de "A Momentary Lapse of Reason", el decimotercer disco de Pink Floyd, publicado en 1987, que supuso un cambio significativo en su estilo, añadiendo un uso más experimental de los ritmos.



Fue además el primer trabajo después del abandono de Waters como letrista y bajista de la banda para emprender una carrera en solitario.



La nueva edición de ese trabajo incluye la portada original del diseñador de manga Storm Thorgerson, una imagen que muestra un río de camas sobre una playa, inspirado en la letra del tema "Yet Another Movie".