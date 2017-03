Picchio es la maestra rural de San Rafael en una serie mendocina

Destino o casualidad. Lo cierto es que el regreso de Ana María Picchio al paisaje mendocino se dio gracias al recuerdo de su pasado familiar.



Es que la afamada actriz porteña recibió el llamado del creador de Mendólogos TV, ficción local que pronto se verá por la pantalla chica e internet, y coincidió que su nombre es el mismo del creador del Geniol, empresa en la que trabajó su padre y que ella atesora en lo más profundo de su corazón. Fue motivo suficiente para escuchar y luego aceptar la propuesta audiovisual.



El rodaje del primer capítulo, titulado "Maestra rural", se concretó esta semana en locaciones del departamento de San Rafael. La protagonista es Picchio, quien encarna a María, una docente afectada mentalmente por tantos años frente al aula.



Mientras recorría la impactante naturaleza de la finca Los Álamos, en un recreo de la filmación, Picchio atendió a Escenario.



"Es muy emocionante, muy conmovedor el Laberinto de Borges ubicado en esta estancia. Por la forma que lo hicieron, con el amor que lo hicieron... Los Aldao es una familia entrañable", relata la actriz a su paso.



"No es la primera vez que filmo en Mendoza. Hace poco vine a hacer una película, Lo que nunca nos dijimos, que tuvo mucho éxito", recuerda, y hace referencia al filme protagonizado por la mendocina –radicada en México– Flavia Atencio que tuvo su estreno nacional el año pasado.



–¿Por qué aceptaste esta nueva propuesta para volver a filmar en Mendoza?

–La tomé porque el chico que me llamó se llama Francisco Suárez y ese nombre y apellido tiene mucha implicancia en mi vida. Francisco Suárez fue el hombre que inventó el Geniol y mi padre trabajaba con él. Entonces, cuando me dijo: "Habla Francisco Suárez", me paralicé. Le pregunté: "¿Sos el nieto de Francisco Suárez...?", y no, para nada. Ningún parentezco. Pero me pareció un buen comienzo. Después me dijo que era un emprendimiento muy a pulmón y me copó la idea. Me dije que lo tenía que hacer porque valía la pena esta historia. Está muy bueno el proyecto, este primer capítulo es muy divertido, y después van a trabajar otros compañeros míos.



–¿Y cómo resultó el rodaje en San Rafael?

–Resultó intenso pero muy bien, nos divertimos mucho. El director, Sebastián Sacur, es una persona muy copada, maneja muy bien la cámara. Con el equipo en general fue una linda experiencia.



–Sobre tu personaje, te ponés en la piel de una maestra rural...

–Sí. Es una maestra que hace dedo para llegar a la escuela. Es muy ordenada, para ella la docencia es un sacerdocio y no tiene casi vida privada, tiene poco contacto con su familia porque no quiere que nadie la desconcentre de ese trabajo tan importante que ella hace como es la docencia. Hasta que termina de una forma muy graciosa.



–Justo en este tiempo de inicio del ciclo lectivo con paros...

–Sí, tal cual. No es nuevo. Y esta historia refleja todo el amor que los docentes tienen para con sus alumnos. En todo sentido. Se preocupan por que tengan calefacción en las aulas, que no pasen frío, que tengan lindos baños o ventiladores cuando hace calor. Porque el maestro hace paro no sólo para ganar más sino también para que los chicos estén mejor y puedan estudiar en mejores condiciones.



–¿Cuál es tu relación con el género? ¿Habías hecho monólogos?

–No. Yo nunca había hecho una cosa así, salvo cuando en una obra de teatro de pronto viene mi monólogo. Pero esto es otra cosa. Porque en el teatro, cuando viene la hora del monólogo para los actores es mucho más fácil porque uno es dueño de ese momento, no depende de nadie más. En cambio, acá es todo un monólogo, donde siempre estoy sola, y sobre todo es para la cámara. O sea que, al ser grabado, no se filma de corrido, se va parando, volviendo para retomar en determinada escena, y eso es más difícil, hay que ir reconstruyendo todo, segundo a segundo.



–¿Hay improvisación?

–No. Al ser un monólogo de otro, uno se ata al texto. Esto no es (Enrique) Pinti. Por eso te digo que para mí Mendólogos TV no fue algo hecho de taquito, fue todo un desafío.