A pocos días de que Roberto Pettinato generara un verdadero escándalo cuando un notero de Infama le preguntó por la salud de su hijo Felipe, el músico disparó urticantes e innecesarios comentarios sobre la enfermedad de, Indio Solari, quien sufre del mal de Parkinson.

"Jamás en la vida voy a creer nada del Indio. Ni que esté enfermo ni nada por el estilo, así le tiemblen sus manos delante de mí no le creo. Si estuviera enfermo, creo que haría mejores canciones", dijo Pettinato, contundente, poniendo en duda las dolencias del ex líder de los Redondos.

Cuando le preguntaron por qué el Indio mentiría -en el marco de una entrevista con Clarín- contestó: "Para elevarse a gloria superior y que todos los días lo lloren 200 mil personas".

Pero eso no fue todo, Pettinato fue por más: "Los peores discos de los últimos años son los del Indio Solari: escribe las mismas letras y me doy cuenta de que no significan nada. No tienen profundidad. Su estilo es el del cadáver exquisito: escribo frases sueltas y las mezclo. Los surrealistas hacían eso", aseguró.