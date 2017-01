Peter Capaldi anunció su salida de la serie "Doctor Who"

El actor escocés Peter Capaldi dijo el lunes que la próxima temporada de la serie británica de ciencia ficción "Doctor Who" será su última como el enigmático protagonista luego de tres años en el papel.





Capaldi, quien remplazó a Matt Smith como "El Doctor" desde 2013, dijo que dejará la serie a fin de año en el episodio especial de Navidad.





"Para mí será mi última (...) Me siento triste, amo 'Doctor Who' (...) Siempre fui una persona que hace cosas diferentes, nunca hice un trabajo por tres años y siento que es momento de seguir adelante con desafíos diferentes", dijo el actor en una entrevista en BBC Radio 2.





Al ser consultado sobre cuándo decidió poner fin a su papel en el programa, que lleva 54 años como serie de televisión, Capaldi dijo: "Ellos (los productores) me pidieron que me quedara. Pensé, amo esto pero no sé cuánto tiempo podré hacerlo y dar lo mejor, y si no puedo dar lo mejor de mí entonces no quiero hacerlo. Quería tener otros desafíos".





Aparte de Smith, otros reconocidos actores pasaron por el papel del Doctor como Christopher Eccleston y David Tennant, además de Billie Piper y Jenna Coleman, entre otras figuras, como acompañantes del personaje en sus viajes por el tiempo y el espacio.





El recientemente fallecido John Hurt dio vida a un Doctor anciano en el episodio por el 50 aniversario de la serie en 2013.





"Doctor Who" fue emitida entre 1963 y 1989 y luego comenzó un nuevo ciclo en el 2005. La décima temporada, que se estrenará en abril, será también la última del británico Steven Moffat como guionista.