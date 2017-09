Pepe Soriano regresa con "El loro sigue contando

A 40 años de la creación de "El loro calabrés", que recorrió la Argentina y numerosos escenarios del exterior, Pepe Soriano regresa con su personaje en el unipersonal "El loro sigue contando", que se verá en El Tinglado, Mario Bravo 948 en el barrio porteño de Almagro, los cuatro domingos de septiembre a las 16, para luego iniciar una extensa gira por el otros escenarios del país.





"'El loro' es famoso por su final; es el único espectáculo, que no es una obra y que con el reparto del pan tienen un final que es fundamental -señaló el actor a la agencia Télam-, y a eso le agrego en los últimos años el plantar un olivo en los lugares donde voy, siempre que la gente lo desee."





Al filo de los 88 años que cumplirá en 24 días, Soriano le pone el cuerpo a un nuevo desafío tras una vasta e intensa trayectoria en cine, teatro y televisión que afrontó con suceso tanto en la Argentina como durante el forzado exilio español.





pepe-soriano-2.jpg Pepe Soriano. Foto: Télam.



-Eso es una forma de persistir en el recuerdo ajeno.

-Los he plantado frente la la Universidad Nacional de Avellaneda, frente a municipalidades y colegios; ya hay dos lugares, Gualeguaychú y Garín, en que ya dieron aceitunas, porque demoran muchísimo en dar el fruto. Es algo muy particular y puede no ser compartido, pero creo que lo que hacés con ganas y con amor, como dice la gente, siempre tiene un resultado mejor. A veces se piensa que todo depende del clima, pero no sé; en España hay olivos que tienen 2.000 años, es decir que es un árbol tradicional de vida y de larga historia.





-Quiere decir que eligió un árbol emblemático y lleno de significados.

-Yo viví siete años en España y me decían que la gente que tiene árboles de olivo, si a los cuatro o cinco años no dan aceitunas les pegan palazos. Y dicen que a partir de entonces el olivo da aceitunas. "Se non è vero, è ben trovato", qué querés que te diga. (Risas.)





-¿Usted vuelve con el Loro sólo por sus 40 años o porque la época se lo aconseja?

-Los 40 años son un buen motivo para decirle a la gente en qué cosas creí siempre, sobre todo en este momento, desde un escenario, aunque sea frente a diez, 50 o 100 personas, no importa. Yo tengo esa suerte que mucha gente no tiene, porque puedo decir lo que hice con mi vida y lo que hice para servir a mi comunidad. En una gira, hace ya diez años, hice 23.500 kilómetros corridos, de norte a sur y de sur a norte, dos veces a lo largo del país. A mí me gusta porque además me permite hablar con la gente y que se entienda que yo soy argentino, no solamente porteño; me conmueve recorrer mi país y me gusta. Yo viví en España y vivía bien, pero extrañaba y un día vi tocar en un teatro a Osvaldo Pugliese con Abel Córdoba frente a 400 argentinos: los pañuelos no alcanzaban.