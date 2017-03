"Pepe" Monje está de vuelta en la televisión

Al cabo de seis años de ausencia en la pantalla chica, el actor José María "Pepe" Monje regresó a la televisión con la tira infanto-juvenil "Heidi, bienvenida a casa" que se ve por la señal de cable Nickelondeon, donde comparte un elenco de jóvenes talentos partícipes de un gran cambio generacional dentro del mundo de la actuación, afirmó el actor.



"Hubo un cambio generacional muy abrupto de Mariano Martínez a estos chicos que no sé en qué momento se dio pero por suerte estoy inserto en esto", expresó "Pepe" durante una entrevista con Télam.



"Heidi, bienvenida a casa", que protagoniza Chiara Francia Citterio junto a Mercedes Lambre, Victorio D'Alessandro y Victoria Ramos, devuelve a Monje a la ficción en la piel de Gerardo, un padre de familia que representa al mundo real dentro de "todo ese universo fantástico que puede llegar a tener Heidi y el resto de los personajes", describió.



"El mundo en el que hay que comer todos los días, en el que la gente tiene responsabilidades y obligaciones, en el que los chicos tienen que estudiar y no estar, como él entiende, jugando un absurdo con perros y cabras", manifestó sobre este personaje que aparece después de su participación en la serie "Tiempos de pensar" y su protagónico en la primera temporada de "Los Únicos", ambos proyectos de 2011.



Sin embargo y más allá de las declaraciones que circularon sobre su inactividad en la televisión, Monje recalcó: "nunca me había retirado de la actuación en realidad. Decían que yo solo me dedicaba al cuerpo de bomberos cuando en realidad se trata de un voluntariado y todos trabajamos de otra cosa".



"Evidentemente di un paso al costado porque todo el mundo entendió que yo no estaba trabajando más. No sólo no trabajé en ficción sino que tampoco hice teatro. Después de dos o tres años volví al escenario con el unipersonal 'El Patova' y apareció la propuesta de 'Heidi'".



Télam: Además de volver a la pantalla también regresará en mayo a las tablas de la mano de Brandoni con "Justo en lo mejor de mi vida"; ¿qué le ofrece la televisión y qué el teatro?

Pepe Monje: La televisión te llena de tics y vicios que el teatro te quita porque uno cree a veces que hace un poco más de oficio en la televisión porque tiene más vuelo que lo que puede llegar a tener el teatro pero la preparación es completamente diferente y el público también. Tenés muchos más recursos en la televisión para poder resolver cuestiones artísticas y es más condescendiente el espectador porque va creciendo a medida que va creciendo el personaje y entiende la historia como la entiende el personaje, no entiende la ficción de entrada, y ese proceso te da tiempo a vos para poder reafirmar tu personaje.



T: En esta vuelta a la televisión; ¿cuál es su expectativa?

JM: Lo que me interesa como actor es poder saber que existe una segunda y tercera temporada de "Heidi" y que a uno lo inviten, porque sabés que tu trabajo va a estar en distintas partes del mundo y, en lo personal, me resulta productivo e interesante. Hay ganas de volver a recuperar lo que teníamos, de reinsertarnos y de que haya más posibilidades para las próximas temporadas y para poder ganar mercado.



T: ¿Cómo ve el panorama de la ficción nacional?

PM: El espectador argentino va a tener que ayudarnos y mucho porque si nosotros esperamos que el resto del mundo le dé lugar a la ficción nacional, estamos complicados. El espectador es el único que va a tener la posibilidad de volver a nivelarnos para volver a ser competencia tras el golpe del año pasado que fue muy fuerte. Entiendo que ya no se puede adolecer más, que hay que superar el cambio y que tenemos que estar en la medida de las posibilidades. Hay gente que va a tener que defender ciertos lugares pero otros vamos a tener que adelantarnos.



T: ¿Hay algo que envidiarle a las producciones extranjeras?

PM: Es una autocrítica que hay que hacer en algún momento, si venimos con los mismos moldes hace años.La televisión modificó la estética cuando vino Pol-ka y cambió el eje. Hubo un movimiento de los actores y la ficción que pasó a tener otra vida y que se estancó un poco. El espectador se durmió, doña Rosa se murió hace muchos años o viró a las ficciones extranjeras, que ya no son como las primeras que eran más localistas... Hoy son producciones masivas que tocan todo pero no tocan nada, están para venderse y la gente a veces quiere eso. Pero lo que necesita el público es sentirse identificado y si con los artistas que tienen no se sienten identificados no van a ir a buscarlos, nosotros tenemos que representarlos, tenemos que estar un paso más adelante.



T: ¿Cómo se articulan sus vocaciones por el voluntariado y la actuación?

JM: Uno a veces se va de boca y dice que hay que poner el cuerpo. En el escenario, a mí me parecía bastante frívolo y distante; es un espacio en el que te van a aplaudir y te colocan a otra altura. Veo gente que aporta y modifica desde un lugar mucho más simple y grupal y no con una respuesta tan independiente y egoísta, y decidí buscar ese espacio, pero la felicidad que a mí me da ir a ensayar no es la misma que me da cuando voy a una guardia de un cuartel. No existe una lógica porque voy a un lugar del cual todos salen corriendo.



"Heidi, bienvenida a casa" se transmite de lunes a viernes a las 20 por Nickelodeon.