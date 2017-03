Pepe Cibrián durisimo contra Macri

El director teatral, Pepe Cibrián Campoy, se metió en la polémica que generó la entrevista que Mirtha Legrand le hizo a Mauricio Macri, en la Quinta de Olvios el sábado por la noche, y confesó que "me produjo estupor que un presidente no sepa cuánto es la jubilación mínima".

Mauricio Macri generó una lluvia de críticas cuando Mirtha Legrand le preguntó sobre los jubilados y cuánto cobraban la mínima. "Unos nueve mil y pico", respondió el Presidente para salir del paso, cuando en realidad, la suma ronda los $6.000.

"Un presidente no puede no saber cuánto gana un jubilado, es muy fuerte, y lo digo habiéndolo votado", sostuvo Cibrián en comunicación con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Así, aseguró que "seguiré apoyando la democracia, pero creo que esto te deja como bizco, no puedo creer".

"Por qué habla tan mal, por qué no sabe nada, porque está alejado de la realidad, es el Presidente de la república, es muy serio lo que está pasando, no puede estar afuera de todo esto", cuestionó durante el ciclo radial Por Si Las Moscas. Y enfatizó que "es un horror, no podemos vivir con tanta angustia".

En otro orden de cosas, criticó que "la grieta" esté presente entre los actores, y consideró que "si quieren congraciarse con un gobierno está perfecto, es una decisión personal, pero debe saber cuáles son los costos".

Asimismo se refirió a los dichos de Pablo Echarri en contra de Andrea Del Boca, al decir que "no tiene calle". "Lo que creo que está mal es esta división, lo siento porque son mi gente, mis compañeros, gente con carrera hecha". Por esto, se solidarizó con Del Boca al opinar que "Andrea no necesitó jamás de un gobierno para ser Andrea Del Boca, es una mujer de gran trayectoria".

Por otra parte habló de su vida personal y laboral, y admitió que "soy un hombre muy privilegiado, no tiene que ver que con esto yo no tenga fantasmas en mi cabeza, los cuales tengo y me complican a veces, me deprimo muchas veces, me cuesta salir de mi casa. Pero llego al teatro tres horas antes y soy la persona más feliz, es mi lugar y mi gente", confesó.

Sobre Lord, la obra que escribió y puso en escena junto a Georgina Barbarossa, expuso que "la clave es la vitalidad y mi opción por entender que el cambio puede estar en cómo elegir pasar de esta vida. Cuando me enteré que tenía cáncer, le pedí a Dios por favor que me dejara estrenarla", reveló en entrevista por La Once Diez/Radio de la Ciudad. Al tiempo señaló que "sabíamos de la dificultad económica grande en nuestro país, y cada teatro decide cuánto cobrar. Cobramos 700 e iba flojo, convencí al teatro de cobrarlo la mitad del precio y viene muchísima gente que no habría podido hacerlo", expuso. Y señaló que "no me importa si no es negocio, sólo quiero que vaya por todo el país y disfrutarla mucho".

Por último manifestó que "la forma en la que conté la obra es absolutamente positiva, no creo que la muerte sea una cosa espantosa, estoy convencido que me voy a encontrar con mis padres".