Las actrices estadounidenses Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow fueron las últimas mujeres que acusaron al magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, uno de los más conocidos y poderosos de Hollywood, de intentar abusar de ellas. Desde que la semana pasada saltase a la luz la noticia, muchas caras conocidas dentro de la industria del cine han alzado su voz en señal de protesta. Celebridades como Judd Apatow, Brie Larson, Patricia Arquette, e incluso Meryl Streep.



La ultima en pronunciarse ha sido Penélope Cruz. La actriz ha enviado un comunicado desde Estados Unidos donde asegura sentirse «extremadamente triste y asombrada» por el escándalo de acoso sexual del productor de Hollywood, con quien trabajó en varias películas, entre ellas Vicky Cristina Barcelona con la que ganó un Óscar. "Obviamente, yo no conocía esa parte de él. Hemos trabajado juntos en diferentes películas e, incluso si él ha sido respetuoso conmigo y personalmente nunca he sido testigo de ese tipo de actitudes" declaró la intérprete madrileña. "Necesito expresar mi apoyo a las mujeres que han tenido esas horribles experiencias. Han mostrado una gran valentía denunciándolas. Ese tipo de abuso de poder es totalmente inaceptable. Todos nosotros, hombres y mujeres, necesitamos inspirar en generaciones futuras el valor del respeto por los demás", concluyó a través del comunicado.



El pasado domingo el productor se vio obligado a abandonar la compañía de cine independiente que fundó y catapultó a la gloria del Óscar debido a un escándalo por los acosos sexuales que supuestamente llevó a cabo durante décadas.



"Tuve una mala experiencia con él en mi juventud y decidí no volver a trabajar con él y advertir a otros cuando lo hicieron", confiesa Angelina Jolie, que rodó bajo sus órdenes "Playing By Heart", al diario "New York Times". Paltrow, por su parte, ha declarado que el hombre que lanzó su carrera la acosó en su hotel de Beverly Hills cuando tenía apenas 22 años e intentó abusar de ella, pero logró zafarse. La actriz y modelo Cara Delevigne usó su cuenta de Instagram para denunciar a Weinstein y relatar cómo sufrió acoso sexual por parte del productor. "Cuando empecé a trabajar como actriz, estaba trabajando en una película y recibí una llamada de Harvey Weinstein preguntando si había dormido con alguna de las mujeres con las que me había visto en los medios de comunicación. Fue una llamada muy rara e incómoda.... No respondí a ninguna de sus preguntas e intenté colgar el teléfono, pero antes de hacerlo, me dijo que si yo era gay o decidía estar con una mujer especialmente en público, que nunca obtendría el papel de una mujer heterosexual o lo haría como una actriz en Hollywood", relata en su red social.



Fuente: abc.es