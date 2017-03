Penélope Cruz encarnará a Donatella Versace en "American Crime Story"

La actriz española Penélope Cruz interpretará a Donatella Versace, la hermana del diseñador de moda italiano Gianni Versace asesinado en 1997 en su residencia estadounidense, en la tercera entrega de "American Crime Story", de la señal FX.



Esta nueva versión de la serie estadounidense de antología, basada en crímenes reales y en la que cada temporada se presenta como una miniserie autónoma, comenzará su producción en abril y está previsto su estreno en 2018.



La primera entrega, titulada "The People vs. O. J. Simpson", que se emitió a comienzos de 2016, recorre el juicio al ex jugador de fútbol americano y actor O. J. Simpson, acusado de matar a su esposa, mientras que la segunda temporada abordará las secuelas del huracán Katrina.



En esta tercera historia, la actriz que protagonizó filmes como "Todo sobre mi madre", "Vanilla Sky" y "Vicky Cristina Barcelona" y ganadora de un Oscar por su actuación en esta última, encarnará a Donatella Versace, hermana del prestigioso diseñador Gianni Versace, quien encontró la muerte en manos de Andrew Cunnanan, que se suicidó poco después del homicidio.