Peligra la próxima Piratas del Caribe

'Piratas del Caribe': 'La venganza de Salazar' fue éxito pero no conformó ya que los números en taquilla resultaron ser inferiores a lo esperado. El film alcanzó los 791 millones de dólares, una cifra decepcionante en comparación con los mil millones de dólares de 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas', la penúltima entrega.

piratas-caribe-bardem-k8aH--420x236@abc.jpg abc.es

Jerry Bruckheimer, productor de la saga, afirmó en una entrevista para Yahoo Movies que se trata de unos números nada desdeñables para una quinta entrega. Buckheimer culpa a la conversión de las divisas de la reducción en los beneficios: "esta película habría conseguido mil millones de dólares si se hubiera estrenado con el mundo en el mismo estado financiero que la última, pero perdimos el 27% del dinero sólo con el cambio de moneda".

La historia de 'Piratas del Caribe' comenzó en 2003 con 'La maldición de la Perla Negra', protagonizada por Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow, cabeza indiscutible de la saga. La mayoría de los actores han ido variando a lo largo de las entregas; uno de los últimos en unirse al elenco fue el español Javier Bardem, como villano en 'La venganza de Salazar'. En esta película, Sparrow deberá enfrentarse al fantasma de su antigua némesis.

Pese al optimismo inicial de Buckheimer, el futuro de una próxima película no está aún definido. El productor afirma que, antes de confirmar el proyecto, deben estudiar los resultados de las ventas de DVDs del último film. Es posible que, aunque los datos no hayan sido una decepción, no sean suficiente para continuar contando la historia de Sparrow.

piratas-2.jpg

Fuente: ECartelera