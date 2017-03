Pelado Cordera: "Seguramente no transmití bien mi mensaje"

El músico Gustavo Cordera aseguró hoy ante la Justicia que fue malinterpretado y que "seguramente" no transmitió bien su mensaje cuando refirió que "hay mujeres que necesitan ser violadas" en una charla ante alumnos de periodismo el 6 de agosto de 2016.



El excantante de Bersuit Vergarabat tuvo que presentarse este lunes ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral al ser acusado por incitación a la violencia contra las mujeres.



Fue a raíz de una denuncia del INADI por los propios dichos del músico: "hay mujeres que necesitan porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tiene culpa y porque no quieren tener sexo libremente.



Necesitan y quieren jugar a eso, a mi no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que sí les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos", dijo Cordera.



Ante el juez presentó un escrito de descargo: "no he cometido ningún delito, seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido", aseguró en el. Según explicó, en la charla intentó tener la atención de los alumnos de TEA de periodismo.



"Decidí hacer uso de la misma mecánica que utilizo para componer mi música: la provocación", explicó, al tiempo que agregó: "había conseguido que los alumnos realmente se involucraran en un debate".



En ese sentido, expuso que previamente los alumnos estaban en un profundo letargo y que habían tocado otros temas como la droga pero sin que despertara el interés como lo hizo luego de introducirse en el tema sexual.



"Iba a buscar que expresaran sus emociones, lo conseguí, provocar para que intervinieran en el debate", dijo. Según el músico, tras el episodio, sufrió la "estigmatización, la cancelación de los shows y la necesidad" de defenderse ante la Justicia.



"Mis dichos pudieron haber causado estupor pero no produjeron alarma colectiva", aseguró, al tiempo que aclaró que la charla fue en un ámbito privado y que se filtró a partir que el video lo dio a conocer uno de los alumnos, al cual criticó. Ahora el juez tiene diez días para resolver la situación procesal del músico.