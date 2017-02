Patrick Stewart también decidió decirle adiós a su icónico personaje mutante

En los primeros días de marzo se estrena 'Logan', la nueva entrega de la saga de los mutantes de Marvel en la que Hugh Jackman se volverá a meter en la piel del irascible Wolverine. En la película, Jackman no estará solo en pantalla ya que el profesor Charles Xavier, su querido mentor le acompañará en esta nueva historia. Patrick Stewart, el actor que da vida al jefe de los X-Men, repite en esta nueva entrega dando vida a uno de sus icónicos personajes tras haberlo interpretado anteriormente durante la trilogía original de 'X-Men' o 'X-Men: Días del futuro pasado', precuela dirigida por Bryan Singer.

Sin embargo, el largo recorrido que ha tenido el actor británico durante la saga cinematográfica de los héroes de Marvel ha llegado a su fin. Finalmente será 'Logan' la última cinta en la que interpretá al profesor Charles Xavier. El actor al que recientemente hemos podido ver en 'Green Room', anunciaba junto a Jackman y James Mangold, el director de 'Logan', durante una entrevista que "la semana pasada, el viernes por la noche en Berlín, los tres estábamos sentados viendo la película. Yo estaba muy conmovido por ella mucho más que la primera vez que la vi. Quizá fuera por la compañía de los dos hombres (Mongold y Jackman), pero la película terminó, y en un momento Hugh alargó el brazo y me cogió la mano en aquellos últimos minutos de la película. Le vi limpiándose una lágrima de su ojo y entonces me di cuenta que yo había hecho lo mismo. Entonces la película finalizó e íbamos a ir a subir al escenario cuando los créditos terminasen. Por eso, tuvimos que estar sentados durante un tiempo, y ahí me di cuenta que nunca sería mejor, más perfecto, más sensitivo, emocional y bella la manera de decir adiós a Charles Xavier que esa película. Por tanto, le conté a Hugh esa misma mañana que 'he terminado yo también. Se ha acabado'".

Una declaración de intenciones en toda regla la del actor ante el hecho de abandonar a su personaje, aunque no será el único, ya que como hemos podido conocer 'Logan' será la última película en la que Hugh Jackman interprete a Wolverine. Esta nueva entrega protagonizada por el mutante nos trasladará al año 2024, viendo a un Wolverine en plena decadencia que cuida de su inválido mentor, mientras tiene que proteger a X-23, la niña mutante que es perseguida por los villanos de la cinta.