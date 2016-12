Pasado Verde cierra su año presentando nueva música

Pasado Verde está cumpliendo diez años de vida y cierra un 2016 que les ha dado mucho. Realizó una treintena de show, fue elegida la mejor banda local en los recientes premios Zero y fue parte de la primera jornada de la Fiesta Provincial de la Cerveza, abriendo para No Te Va Gustar.



Como broche de oro para este gran año, el quinteto presentará mañana por la noche su tercer disco de estudio, llamado Fuego y flora, que ya está disponible en formato CD y en internet.



El CD fue grabado en los estudios Fader Records, está compuesto por once canciones que fueron escritas por el cantante y guitarrista Exequiel Stocco, y producidas por Nicolás Riquero, miembro de La Skandalosa Tripulación.



Pasado Verde nació en 2005, cuando Stocco aún estaba en la secundaria. Tras una pausa en 2011, durante la cual algunos miembros se fueron y se incorporaron integrantes nuevos, los músicos decidieron iniciar una nueva etapa, registrando un disco de temas nuevos que representara su sonido de una forma auténtica.



Actualmente, el grupo está formado por Stocco, Fabri Potenzone, Joaquín Nazar, Leo Lemoli y Franco Santillán.



"Después de que tuvimos completa la formación de nuevo, nos propusimos grabar un disco de manera más profesional que los anteriores, así nació Fuego y flora. Son once canciones que compuse de forma individual, pero que terminamos de armar todos juntos en el estudio", explicó a Escenario Stocco, líder y primera guitarra de la banda.



"De alguna manera, este CD representa lo que nace y resurge luego del caos", agregó el músico.

El show de mañana contará con la participación especial de Ragazzas, agrupación de Buenos Aires, que abrirá la noche con un set de media hora. Luego, llegará el turno de los protagonistas, quienes prometen un repaso por toda su historia.



"Vamos a tocar cerca de una hora y aunque pensamos presentar la mayor parte de los temas del disco nuevo, vamos a incluir algunas canciones de nuestros dos discos previos: Para crecer y olvidar y Fuimos y seremos".



Fuego y flora está en la web desde hace varias semanas y hace algunos días se estrenó el video del primer corte de difusión, El monstruo, que fue dirigido por Stocco en colaboración con el fotógrafo Tom Escobar.



Sobre por qué eligieron ese tema para presentar este nuevo trabajo discográfico, el líder de Pasado Verde indicó: "Elegimos esa canción porque es bastante singular. No respeta los estándares de una estructura musical y es muy libre, algo que sentimos es muy propio del sonido que tiene la banda en vivo".

Asimismo, Stocco dijo: "Hace una semana tocamos en la marcha LGBT, en la plaza Independencia, y nos llevamos la sorpresa de que mucha de la gente que nos fue a ver ya se sabía las canciones nuevas. Eso nos da la pauta de que los temas han gustado".



Pasado Verde nació influenciada por el auge del punk/hardcore y por el nuevo rock surgido a principios de siglo. Por aquellos días, en Mendoza sonaban bandas como Fuera de Tiempo, Goonies (hoy parte de Mi Amigo Invencible) y NAD, al tiempo que en Buenos Aires se editaban discos como El Mamut, de Massacre, y Felicidad, de Cuentos Borgeanos.



Fuego y Flora fue masterizado por Max Scenna en Quick Sun Records (Buenos Aires) y editado por el sello Mango Discos.