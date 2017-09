Para Jennifer Lawrence, los huracanes son culpa de Trump

Desde que Jennifer Lawrence irrumpió en Hollywood, a todos, periodistas y fans, les quedó claro que no es una persona muy dada a callarse. Sea cual sea el tema, la actriz se involucra y dice lo que piensa.



Así ha sucedido en una entrevista a Channel 4 en la que la oscarizada intérprete estaba promoconando su última película, «Madre!» (Darren Aronofsky), que protagoniza junto a Javier Bardem. La presentadora introdujo el tema del cambio climático y la catástrofe que los huracanes estaban dejando a su paso, y la actriz de «Los juegos del hambre» no ha dudado en vincular estos desastres naturales con su presidente Donald Trump.



«Da la sensación de que se acerca el final de los días», le dice la presentadora. «Sí, da mucho miedo (...) También da mucho miedo que el cambio climático esté provocado por la actividad humana y sigamos ignorándolo. Pero la única voz que tenemos para que se nos escuche es votando», responde de inmediato Lawrence. «Votar es lo que habéis hecho en vuestro país recientemente», insiste la periodista de Channel 4. Y la actriz entra al trapo: «Sí, y el resultado ha sido muy alarmante (...) Ves las noticias de los huracanes que están llegando a mi país y es muy difícil pensar que no son fruto de la ira y la rabia de la madre naturaleza», ha asegurado Lawrence.



Las reacciones a sus polémicas palabras no han tardado en llegar. Varios seguidores de Trump se pronunciaron en Twitter y han pedido a través de las redes sociales boicotear a la actriz y a su película.