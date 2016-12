Otro villano de Escuadrón Suicida podría tener su propia película

'Escuadrón Suicida' ha sido una de esas películas que este año ha dividido muchas opiniones en cuanto al resultado final. Sin embargo, algo en lo que solo se puede estar de acuerdo es en que, guste más o guste menos, ha sido un taquillazo que ha supuesto que, pese a todo, se convierta en un fenómeno de masas. Es por ello que ya se está preparando la secuela, además del spin-off del personaje de Harley Quinn, quien ha arrasado en popularidad gracias al film.

Pues parece que las intenciones de Warner no se reducen únicamente a 'Gotham City Sirens' y 'Escuadrón Suicida 2', sino que, según cuenta The Hollywood Reporter, también tienen interés en sacar adelante a Will Smith y Deadshot con otro spin-off dedicado al habilidoso tirador. Sin embargo, también afirman que dicho proyecto todavía se encuentra lejos, teniendo en cuenta, sobre todo, que ya están empezando a trabajar en otras dos películas.

Todo el que conozca el Universo DC es consciente de la trascendencia que tienen Deadshot, y en especial Harley Quinn, dos personajes que llevados al cine por Will Smith y Margot Robbie, terminaron arrastrando la cámara hacia ellos y acaparando la mayor parte de las escenas, eclipsando al resto de integrantes de la película, tanto del propio escuadrón como de los personajes de los alrededores.

Por esa razón, es también comprensible que los de los personajes que más tiempo protagonizaron los planos, y que a su vez han cosechado una gran popularidad, puedan llevar a cabo sus andaduras en solitario ajenos al argumento de 'Escuadrón Suicida'. El de Harley Quinn ya se está poniendo en marcha con la reciente elección de David Ayer como su director, pero habrá que ver si la idea de Warner con Deadshot también sale adelante.

Fuente: ECartelera