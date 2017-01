Otro regreso: "Mozart in the Jungle"

El viernes 3 de febrero a las 22.30, FOX Life presenta la tercera temporada de "Mozart in the Jungle", la serie protagonizada por el mexicano Gael García Bernal -ganador del Golden Globe por su protagónico- que refleja el detrás de escena de la Orquesta Sinfónica de Nueva York, una de las más prestigiosas y reconocidas a nivel internacional y las atractivas vidas de sus integrantes.





"Mozart in the Jungle" sigue la vida de Rodrigo (García Bernal), talentoso y excéntrico director de orquesta a cargo de la Sinfónica de Nueva York. Con su particular espíritu, Rodrigo revoluciona las estructuras de la orquesta y también la vida de varios de sus miembros, entre ellos, Hailey (Lola Kirke, "Gone Girl"), joven y talentosa oboísta.





Mozart-in-the-Jungle adelanto



Compuesta por 10 episodios de media hora, en la tercera temporada de "Mozart in the Jungle" el eje es la reinvención de los integrantes de la orquesta, la búsqueda de inspiración, las negociaciones laborales y una oferta recibida por Rodrigo para dirigir el regreso a escena de la famosa y solitaria diva Alessandra, interpretada por la actriz italiana Monica Bellucci, ("007: Spectre") quien se suma a esta nueva entrega.





Por su parte, Hailey quien ha estado de viaje junto al violonchelista Andrew Walsh (Dermot Mulroney, "Crisis") ha quedado varada en Venecia y sin trabajo, hasta ser contratada por Alessandra como su ayudante, algo que tendrá un sinnúmero de consecuencias emocionales para todos.





Con un Emmy por su mezcla de sonido y dos Premios Golden Globes en su haber que incluye a "Mejor Serie de TV" y "Mejor Actor" para García Bernal, "Mozart in the jungle" está basada en el libro homónimo de Blair Tindall. Creada y escrita por Jason Schwartzman ("Viaje a Darjeeling") y Roman Coppola ("Moonrise Kingdom"), junto a García Bernal y Kirke completan el elenco: Saffron Burrows ("Troya"), Malcolm McDowell ("La Naranja Mecánica") y Bernadette Peters ("La última locura").





La tercera temporada de "Mozart in the Jungle" llega a FOX Life desde el viernes 3 de febrero, todos los viernes a las 22.30.





Fuente: Prensa FOX Life.